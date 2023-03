Dues comunitats de veïns del barri de Fontajau demanaran el tancament de l’obrador de pa Sant Antoni, que fa més de vint anys que els causa molèsties. La botiga està ubicada a la Rambla Xavier Cugat, tot i que l’obrador està al carrer paral·lel, el Valentí Almirall Llozer. És aquest el que causa molèsties a les famílies, algunes amb mainada, que hi viuen, ja que la producció es fa durant les nits.

Els presidents de les comunitats de veïns afectades, Ildelfonso Castillo i Jordi Maya, detallen que «no només són els sorolls, són també olors, deixalles, vibracions i fums» les que impedeixen tenir «nits tranquil·les», i ja fa «vint anys que hi anem al darrere», diuen. A més, lamenten que el 2015 ja van presentar una queixa a l’Ajuntament de Girona, que «no ha servit» per solucionar el problema». Va ser en aquest cas que l’obrador va fer algunes reformes, que van resultar «ser insuficients».

Tot això, perquè creuen que l’activitat que es fa a l’obrador «no és la correcta». Assenyalen que el negoci només produeix pastisseria -no pot fer pa-, però que no només l’elabora per la seva botiga, sinó que també en ven a altres empreses, el que consideren una «característica típica d’una activitat industrial». En aquest cas, creuen que aquesta activitat «s’hauria de fer a un polígon i no a una zona residencial».

Les dues comunitats de veïns van presentar una instància a l’Ajuntament perquè vagi «in situ» a l’obrador i allà els tècnics puguin comprovar si «la llicència és l’adequada», així com «les dimensions, horaris, sorolls interns i externs o salubritat». A més, a partir de la defensora de la ciutadania, Marta Alsina, detallen que «prendrem el camí judicial si l’Ajuntament no actua». L’Ajuntament ahir no va fer declaracions.