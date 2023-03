Els instituts Vallvera i Salvador Sunyer de Salt (Gironès) s'han convertit en nous centres d'especial atenció a la pràctica esportiva. La Generalitat ha signat un conveni amb l'Ajuntament i el Salt Gimnàstic Club, perquè els gimnastes que hi estudiïn ESO i Batxillerat puguin sortir a entrenar en horari lectiu durant algunes assignatures i, d'aquesta manera, compaginin millor els estudis amb la seva carrera esportiva.

La secretària general de l'Esport, Anna Caula, subratlla que el projecte impulsa "el treball en xarxa" i ajuda a què els centres educatius "facin seu l'esport". Els dos instituts saltencs s'incorporen d'aquesta manera a la xarxa de 22 centres d'aquest tipus que hi ha arreu de Catalunya, deu dels quals a comarques gironines.

El conveni perquè els instituts Vallvera i Salvador Sunyer passin a ser centres d'especial atenció a la pràctica esportiva s'ha signat a quatre bandes. Per part del Govern, l'han rubricat la Secretaria general de l'Esport -que forma part del Departament de Presidència- i el Departament d'Educació. I per part del municipi, l'Ajuntament i el Salt Gimnàstic Club.

El projecte que a partir d'ara començarà a Salt parteix de la necessitat expressada per famílies i esportistes de poder compaginar la seva carrera esportiva en la fase d'alt rendiment amb els estudis reglats. Precisament, perquè necessiten entrenar-se moltes hores a la setmana.

Per això, gràcies a aquest conveni, els dos instituts adaptaran el currículum d'ESO i de Batxillerat, amb l'objectiu que els gimnastes pugin sortir a entrenar en horari lectiu durant algunes assignatures. A més, també hi haurà un coordinador entre els instituts i el Salt Gimnàstic Club, que els ajudarà a fer compatible la competició amb les necessitats educatives. El projecte compta també amb la col·laboració de la Federació Catalana de Gimnàstica i la Diputació de Girona.

La signatura del conveni s'ha fet a la biblioteca de l'institut Salvador Sunyer. La secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha destacat que el projecte és fruit "del treball en xarxa que dona eines per evolucionar" i fa que "l'escola es faci seva l'esport".

Formació integral dels esportistes

Caula ha posat en relleu l'acord com un exemple de la "importància" que el Govern dona "a la formació integral dels nostres esportistes" i ha destacat que el conveni "enfortirà el cercle de la tecnificació esportiva" del país, on "cada etapa retroalimenta l'altre en el marc de l'esport circular".

El director territorial d'Educació, Adam Manyé, ha recordat que "per als i les gimnastes, Salt dona més oportunitats que altres municipis" i ha destacat que el projecte "permet que els joves desenvolupin totes les potencialitats de manera global".

Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha subratllat que amb aquest projecte "inclusiu" l'educació "no serà un fre perquè els més joves puguin excel·lir" en l'esport. L'alcalde també s'ha mostrat convençut que més entitats esportives de Salt se sumaran a la iniciativa.

La directora de l'institut Salvador Sunyer, Pilar Figueras, i la del Vallvera, Eva Rigau, han afirmat que el projecte il·lustra com "l'escola de Salt té les mateixes oportunitats que la de qualsevol altre municipi" i "suposa un guany per a la comunitat a nivell pedagògic i social". Finalment, la presidenta del Salt Gimnàstic Club, Sílvia Flaquer, s'ha felicitat per la posada en marxa d'un projecte "amb molt futur per tots els esportistes de Salt i del territori, que donarà facilitats per dur a terme la seva etapa de tecnificació".

El Salt Gimnàstic Club és un punt de tecnificació esportiva i una referència en l'àmbit de la gimnàstica artística per al desenvolupament integral dels esportistes, fomentant els valors i potenciant el talent. Actualment, dona servei a 41 noies i cinc nois.

22 centres a tota Catalunya

Les comarques gironines compten amb el precedent dels instituts dels municipis de Banyoles, que, conjuntament amb el Club Natació Banyoles, havien estat els pioners en la xarxa de centres d'especial atenció a la pràctica esportiva.

Deu dels 22 centres catalans d'aquesta tipologia estan ubicats a la demarcació de Girona, la que en té més. A banda dels dos de Salt, també n'hi ha a Ribes de Freser (SES Joan Triadú-esquí), Blanes (Institut Serrallarga-vela), Puigcerdà (Institut Pere Borrell-esports d'hivern), Banyoles (Institut Josep Brugulat, Institut Pere Alsius i Torrent, Casa Nostra i Institut Pla de l'Estany-rem, piragüisme, atletisme i natació) i Ripoll (Institut Abat Oliba-ciclisme i motociclisme).