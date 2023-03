Els barris de Girona Est ha commemorat aquesta tarda el Dia Internacional de la Dona amb una cadena humana que ha recorregut gran part de l’avinguda Font de la Pólvora. Han estat prop d’un centenar persones les que han participat en aquesta concentració que va passar, primer, per Font de la Pólvora, per continuar per Mas Ramada i Vila-roja. L’organització no ha aconseguit tallar la circulació de la via i, per tant, les persones que es reivindicaven van haver de passar per sobre la vorera. Totes elles, portaven penjada una cartolina amb el símbol del gènere femení. L’acte ha acabat al Centre Cívic, on es s'ha fet la lectura del manifest i un concert a càrrec de la coral Salvadora Catà, que interpreta cançons feministes.