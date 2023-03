ERC planteja la construcció d’un nou pavelló polivalent a Girona. En concret, proposen ubicar-lo al complex esportiu del barri de Palau-sacosta, on ja hi ha dos pavellons. En un d’ells hi ha la pista d’hoquei on juga com a local el Girona CH, a la màxima competició estatal. Mentrestant, a l’altra instal·lació s’hi practiquen altres esports com handbol o bàsquet. També hi ha una piscina coberta.

L’alcaldable de la formació, Quim Ayats recorda que «la pràctica de l’esport ha crescut tant a tots els nivells que és necessari i urgent posar a disposició de la ciutadania nous equipaments esportius». A més, apunta que l’objectiu, amb aquest nou pavelló, és que «Palau-sacosta esdevingui un epicentre de l’esport, aprofitant i reforçant els serveis existents en benefici del barri i del conjunt de la ciutat».