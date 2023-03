Guanyem Girona proposa la creació d’una regidoria d’Acció Climàtica i Transició Energètica. Aquesta, seria l’evolució de l’actual regidoria de Sostenibilitat i tindria la finalitat de coordinar les polítiques per a la preservació del medi ambient i la lluita contra l’emergència climàtica amb la resta d’àrees. Aquest va ser un dels temes principals que es va tractar dijous al vespre, en el primer acte del cicle que portarà a terme la formació per explicar a la ciutadania el seu pla de govern.

En l’acte, celebrat a La Rosaleda, hi va participar el número sis de la llista electoral de la formació, l’activista ecologista, Sergi Cot. El candidat va reivindicar la lluita contra l’emergència climàtica com un eix bàsic d’un futur govern municipal liderat la formació. L’objectiu és «dotar dels recursos necessaris aquesta àrea ha de servir per tractar de manera transversal i integral dins l’Ajuntament Girona i per als barris», va explicar. En l'acte també hi van participar l’enginyera industrial, Montserrat Mata, la investigadora per la UdG, Anaïs Varo, i l’experta en energies renovables i tècnica de Medi Ambient, Remei Aldrich.

A part de la creació d’aquesta nova regidoria, Guanyem també va presentar altres propostes en matèria mediambiental. Entre elles, la creació d’un d’una Xarxa de Comerç Local a favor del Residu Zero o l’ampliació del servei de deixalleries mòbils.