L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, inauguraran demà (12 hores) l’escultura Univers, de Paco Torres Monsó, que es podrà veure a partir d’ara al parc Central de Rafael Masó i Valentí, a tocar de la plaça d'Europa. El consistori instal·larà la peça enguany amb motiu del centenari de l’artista. A l’acte hi assistiran la vídua de l’artista, Rosa Rodríguez, i la seva filla, Elisa Torres, a més de representants de l’Associació Amics de la UNESCO de Girona i de les dues associacions que apadrinen l’escultura: la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Narcís. Amb aquesta acció es vol compensar la pèrdua de l'escultura "A Europa" d'Andreu Alfaro que es va traslladar a la Devesa per les obres del TAV.

L’obra Univers va ser creada per l’escultor Torres Monsó el 2014, als 92 anys d’edat, per formar part de l’exposició “Drone” del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. L’obra original, realitzada en fusta pintada de color roig, forma part del fons municipal d’art contemporani que conserva el Museu d’Història de Girona. L’escultura que s’ha produït per a l’espai públic s’ha fet en acer pintat i és de color vermell. Es tracta de la darrera obra de Torres Monsó i s’ha produït pòstumament amb la complicitat de la família de l’artista amb motiu del centenari del naixement de l’artista i amb la voluntat de posar-la a l’abast de la ciutadania mitjançant la seva instal·lació permanent a l’espai públic. Es tracta d’una reflexió sintètica sobre la immensitat de l’univers i, alhora, sobre la seva fragilitat.

El centenari

La commemoració del centenari es va iniciar el passat 7 de novembre de 2022, quan l’Ajuntament de Girona, amb la complicitat de la família, va organitzar un acte al Centre Cívic Santa Eugènia –barri on va viure l’artista- en la seva memòria.

Francesc Torres Monsó (Girona, 1922 – Salt, 2015) va ser un escultor, restaurador i ceramista gironí, resident a Santa Eugènia de Ter. Va néixer el 7 de novembre de 1922 al carrer del Bisbe Lorenzana de Girona.