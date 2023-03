"Hi reconec l'Univers del pare". Són les paraules d'Elisa Torres, filla del desaparegut artista Francesc Torres Monsó durant l'acte d'inauguració d'avui de l'escultura Univers a l'extrem del parc Central de Girona que toca a la plaça Europa. Es tracta d'unes lletres en acer pintat i de color vermell que s’han produït pòstumament amb la complicitat de la família de l’artista amb motiu del centenari del seu naixement. L’obra Univers va ser creada per l’escultor Torres Monsó el 2014, als 92 anys d’edat, per formar part de l’exposició “Drone” del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. L’obra original, realitzada en fusta pintada de color roig, forma part del fons municipal d’art contemporani que conserva el Museu d’Història de Girona.

Elisa Torres ha exposat que cadascú pot veure l'obra de diferents maneres però que ella hi veu "lletres lliures, grosses i petites, de colors vius, separades com expandides, que no s'aguanten gaire i que s'hi han posat falques perquè l'original era amb escuradents". Segons del costat que es miri s'hi pot llegir "U, Uni, Vers o Univers", ha assenyalat. "Hi reconec l'univers del pare", ha afegit Torres que també ha explicat que també hi veu "una partícula, un àtom que havia estat amb el pare i que ara està volant i busca l'infinit".

L'acte havia començat amb la intervenció de la cap de servei de Patrimoni Cultural, Museus i Arts Visuals, Carme Sais, que ha explicat que l'obra estarà a prop d'on vivia l'artista i on encara hi viu la seva vídua, Rosa Rodríguez i també d'on viu la seva filla. Ha ressaltat que la creació de l'obra i el lloc escollit havia estat fent "camí plegats" amb la família. La filla de l'artista ha admès que quan va saber que l'escultura no es podria col·locar el 7 de novembre, que era la idea inicial, li va saber greu perquè era just el centenari del naixement del seu pare. Però també ha dit que aquell dia es va fer un acte de record a Santa Eugènia, i que l'Ajuntament de Girona, ha editat un opuscle del que va succeir aquell dia i que amb el d'avui ja són tres homenatges. "I si n'hi ha més millor encara", ha expressat.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha recordat que Girona és una ciutat "de cultura, art i patrimoni" i que així no seria possible sense artistes com Torres Monsó amb una trajectòria reconeguda fora de la ciutat.

Unió i diversitat

El vicepresident dels Amics de la Unesco, Lluís Lucero, ha recordat que l'artista ja té altres obres amb lletres, com les famoses Lletres Toves davant la seu de la Generalitat. I ha relatat que Univers és unió i diversitat i que "tot i ser diversos, ens hem unit per celebrar la col·locació de l'escultura".

Retrobament amb Rafael Masó

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat també la rellevància de Torres Monsó i d'obres com les Lletres Toves, que des del 2014, a iniciativa de l'aleshores alcalde, Carles Puigdemont, es donen petites rèpliques com a reconeixement a les personalitats. A més, ha recordat que l'altre extrem del parc hi ha la Punxa i la Farinera Teixidor, obres de Rafael Masó. "Dos artistes nostres gegantins, ara es retroben", ha destacat l'alcaldessa. Madrenas també s'ha mostrat orgullosa que l'obra estigui al carrer, combinant natura i art -estarà sobre una parcel·la de gespa-, i que això servirà també perquè molta gent pugui saber qui era l'artista i què significa per la ciutat.

Dues associacions apadrinen l’escultura: la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Narcís. En nom seu hi havia Anna Martín i Carme Castel. Amb aquesta acció es vol compensar la pèrdua de l'escultura "A Europa" d'Andreu Alfaro que es va traslladar a la Devesa per les obres del TAV. L'Ajuntament inicialment, havia promès als veïns que retornaria l'obra d'Alfaro, però la fragilitat del treball i el cost del trasllat va provocar que es descartés. Posteriorment, l'equip de govern va prometre una gran obra d'un autor rellevant.

La commemoració del centenari es va iniciar el passat 7 de novembre de 2022, quan l’Ajuntament de Girona, amb la complicitat de la família, va organitzar un acte al Centre Cívic Santa Eugènia –barri on va viure l’artista- en la seva memòria. Francesc Torres Monsó (Girona, 1922 – Salt, 2015) va ser un escultor, restaurador i ceramista gironí, resident a Santa Eugènia de Ter. Va néixer el 7 de novembre de 1922 al carrer del Bisbe Lorenzana de Girona.