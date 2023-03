L’Ajuntament de Girona i els sindicats de la Policia Municipal han arribat a un acord per aplicar una modificació pel que fa a la Valoració dels Llocs de Treball (VLT) que es va establir el 2019 quant a l’augment salarial. A part de tractar la disponibilitat dels agents en els seus torns de feina. Feia dues setmanes que sindicats i consistori estaven en negociacions i, divendres, la proposta de l’Ajuntament va ser aprovada en una assemblea que va reunir a més de 120 treballadors de la Policia Municipal.

En aquest sentit, l’advocat del SIP-FEPOL, Sergi Fernández, va voler agrair «la predisposició i empatia» de l’alcaldessa, Marta Madrenas, per tal d’arribar a un acord. Tanmateix, també va apuntar que fins que la proposta no passi per la Mesa General de Negociació i per ple municipal no es donaran els detalls d’aquest acord. Per tant, «ara és el torn» de la intersindical i COOO de fer «un acte de responsabilitat» i «ratificar» l’acord en la mesa que se celebrarà aquesta setmana. L’advocat de SIP-FEPOL també deia que «és una bona proposta, no amb tota la pretensió que volíem assolir, però en qualsevol negociació les dues parts han de cedir».

Abans del ple d'aquesta tarda els agents de la Policia Municipal van tornar a manifestar-se. Ho fan des de setembre per reclamar millores laborals i des de llavors es van negar a fer hores extra. Tot i que s’ha arribat a un acord amb l’equip de govern, Fernández assenyalava que «encara no està tot fet» i que els partits de l’oposició també «ho han de ratificar».