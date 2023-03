El metge Xavier Aldeguer anirà en un lloc destacat a la llista Geis (Junts) a Girona

El metge Xavier Aldeguer Manté serà a la llista de Junts a Girona en un dels primers números de la candidatura. La cap de llista, Gemma Geis, preveu presentar els quinze primers de la candidatura aquest dissabte i ha intentat mantenir en secret quasi tots els detalls de la llista electoral. Aldeguer era, fins no fa massa, director general de Transferència del Coneixement de la Conselleria de Recerca i Universitats, un departament que durant un temps va liderar, precisament Geis.

Currículum

Aldeguer ha deixat recentment aquest càrrec al govern català, actualment dirigit per l’exalcalde Joaquim Nadal, per tornar a l’hospital Josep Trueta amb feina assistencial i l’encàrrec d’assumir l’impuls de l’àmbit de la innovació del centre i també de l’hospital Santa Caterina. És llicenciat i doctorat en Medicina per la UAB, especialitzat en Gastroenterologia. La seva recerca, docència i carrera professional se centren en l’aparell digestiu. Investigador principal i coordinador de l’Àrea de recerca de Digestiu de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) des del 2011. També és cofundador de l’empresa biotecnològica GoodGut.

Els actuals regidors

Pel que fa a la candidatura, poc més ha transcendit. Serà una llista molt renovada on la majoria dels actuals regidors no hi seran per voluntat pròpia o perquè Geis els ha descartat. A banda de Marta Madrenas no hi seran Núria Pi, MartaSureda, Martí Terés, Eva Palau i Eduard Berloso. Serà de veure què passa amb els altres tres regidors: Maria Àngels Planas, Lluís Martí i Glòria Plana. Sí que fa uns dies es va anunciar que l'exconsellera Marina Geli tancarà la llista.

La que té més números de repetir és Maria Àngels Planas, actual presidenta de Junts, a la vegueria de Girona. És tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior i ha hagut de buscar l’equilibri pressupostari amb els sostracs del Gloria, la pandèmia i l’augment de la inflació per la guerra d’Ucraïna, i batallar amb les reclamacions salarials dels treballadors municipals.