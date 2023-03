Girona deixa sense ús el radar rotatiu perquè no té un programa automàtic

L’Ajuntament de Girona ha rescindit el contracte amb l’empresa que havia de resoldre la manca de funcionament del radar rotatori. Ho ha aprovat per Junta de Govern Local, i ho fa sense que el sistema funcioni. L’Ajuntament havia requerit a l’adjudicatària, en «reiterades ocasions», que completés el procés, però aquesta no ha finalitzat els treballs ni tan sols amb una sentència judicial pel mig. Ara per ara, no està previst iniciar, «immediatament», cap procediment per fer funcionar l’aparell obrint un nou concurs públic ni de cap altra manera. D’acord amb això, les caixes situades a l’avinguda Lluís Pericot, a la carretera de Barcelona i al pont de Fontajau continuaran col·locades i l’aparell estarà a l’interior d’una d’aquestes, però sense ús. Almenys automàticament, que és com estava ideat.

Tot plegat forma part d’un llarg litigi entre l’Ajuntament i l’adjudicatària que inclou recursos administratius, una consulta a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i l’arribada del cas als jutjats. Les resolucions sempre han anat a favor de l’Ajuntament.

L’origen, el plec de clàusules

La picabaralla tenia com a origen si l’empresa, a més de col·locar les tres caixes i subministrar el radar, havia d’incloure-hi un sistema de lectura de matrícula dels vehicles infractors, que automàticament generés la denúncia. L’empresa, Indra Sistemas SA, assenyalava que al plec de clàusules no quedava concretat que havia de ser així. Però, tant la Comissió Jurídica com els jutjats havien resolt que sí que s’havia d’incorporar aquest sistema automàtic.

Enmig del conflicte l’Ajuntament va decidir no abonar tot l’import del contracte, que arribava als 57.000 euros, en considerar que no s’havia conclòs positivament als seus interessos i va haver de renovar l’expedient perquè li havia caducat. Ara mateix des de l’Ajuntament s’ha afirmat que «es preveu la possibilitat de reclamar els danys i perjudicis ocasionats», però que caldrà determinar-ho en un «procediment independent».

L’opció manual

De fet, les caixes es van col·locar el mes de novembre de l’any 2017. Des d’aleshores, mai ha funcionat amb la lectura automàtica de matrícules. Només un mes, el juny de l’any 2018, la policia va anar anotant les matrícules dels infractors manualment. Això, però, provocava que un agent hagués d’estar pendent sempre d’aquest mecanisme, quan en realitat estava previst que pogués ser automàtic. Aquell mes, l’aparell estava situat a la caixa del pont de Fontajau i va enxampar 261 infractors. Un motorista hi va passar a 130 km/hora.

Malgrat que per ara no està previst buscar una manera per activar el sistema automàtic, des de l’àrea de Mobilitat s’està satisfet amb la col·locació de les caixes perquè els vehicles passen a una velocitat baixa, per si de cas, l’aparell funcionés o si des de la policia es decidís fer les lectures manuals de les matrícules. De fet, no es descarta que qualsevol mes pugui fer-se. De retruc, la instal·lació ha comportat la reducció d’accidents en aquests punts. Una visió que ja tenia l’exregidor de Mobilitat Joan Alcalà, que va ser l’impulsor de la instal·lació del sistema de caixes i que manté l’actual representant municipal de l’àrea, Marta Sureda.

El sistema

El sistema inclou tres caixes sobre un màstil i un radar que s’hauria d’anar canviant de caixa rotativament. La idea era assegurar que els conductors redueixin la velocitat als tres punts tot i que només hi hauria l’aparell sancionador en un dels llocs.

L’aparell es podria fer funcionar manualment amb un policia anotant les matrícules dels vehicles a sancionar

El consistori va seleccionar tres punts on tenia detectat que hi havia un alt percentatge de vehicles que circulaven a una velocitat major de la permesa. Els tres vials escollits són amples i, per tant, on és més fàcil que el conductor premi l’accelerador si no troba cap «obstacle» com un semàfor o una rotonda.