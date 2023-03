La setmana passada es va donar per conclòs el projecte «GO Interfaz», el qual ha estat operatiu durant dos anys i ha servit per abordar les situacions d’inseguretat i perill que pateixen els habitants del medi rural, per incendis forestals, atacs de plagues i danys a conseqüència de fenòmens meteorològics.

La Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient, ha estat un dels socis d'aquesta iniciativa, que ha comptat amb la implicació d'altres administracions públiques i entitats. La iniciativa ha posat en relleu el fet que la combinació de models de simulació climàtica, la caracterització dels models de combustible, la tecnologia web i l'ús del ramat com a model de gestió és eficaç per prevenir el risc en el medi rural.