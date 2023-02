La Diputació de Girona ha aprovat per ple i per segon any consecutiu un fons econòmic extraordinari. Es tracta d'una línia de subvencions que l’ens supramunicipal va crear l’any passat per minimitzar els efectes causats per la pandèmia i a la qual ha donat continuïtat aquest 2023 per l'augment de la despesa que pateixen les institucions. El fons tindrà una dotació de 7,4 milions d'euros que es destinaran a ajuntaments i consells comarcals gironins i que els serviran per fer front a despeses corrents de les seves competències o a inversions.

El gruix serà per als ajuntaments (7 milions), que es repartiran en funció de la població amb un import fix que dona prioritat als municipis més petits i un de variable que té en compte tres criteris socials: l’índex d’atur, l’envelliment i el nivell de renda. Cap municipi, però, rebrà menys de 20.000 euros. Pel que fa als consells comarcals, els 400.000 assignats es repartiran a través d'un import fix (20.000 euros) per a cadascun, i un de variable en funció de la seva població, el nombre de municipis i la superfície. Els ajuntaments i consells comarcals gironins podran presentar les sol·licituds a partir del proper 1 de març, i tindran temps durant tot el mes per fer-ho, fins al dia 31. D'altra banda, el ple ha donat també llum verda definitiva a polèmic projecte de condicionament d'una part de la GIP-5129, la variant de Vilafant, que inclou la construcció d’un nou pont sobre el riu Manol. Ho ha fet incorporant-hi mesures ambientals addicionals sol·licitades per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental arran d'un informe. La Diputació tornarà a aprovar avui la «variant» de Vilafant En aquest sentit, s'ha previst l’enderroc del gual existent i la restauració paisatgística de la llera i els marges del riu, així com d'altres elements d'integració paisatgística. A més, la Diputació contractarà un tècnic per fer el seguiment mediambiental de les obres. També s'hi han incorporat altres millores, com el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la zona del nou pont i de la nova rotonda amb la N-260, i s'han actualitzat els preus. Ara, el projecte entrarà en fase de licitació. Aquesta actuació, llargament reivindicada pels ajuntaments dels dos municipis, permetrà millorar la comunicació entre Vilafant i Borrassà i posarà solució als talls freqüents de la carretera quan hi ha cabals extraordinaris al riu. Ajudes per al desenvolupament de bones pràctiques agràries El ple també ha aprovat inicialment les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a les comarques gironines. Es tracta d’una línia d’ajuts que el servei de Medi Ambient va impulsar fa dos anys mitjançant una prova pilot a les Gavarres i que després es va estendre a tota la demarcació. La iniciativa busca fer compatibles l'activitat agrària i la conservació de la natura amb el propòsit d'afavorir la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i fomentar un canvi de producció agrària com a pràctiques més sostenibles, com ara el manteniment de marges i l'adob verd. Les principals actuacions que se subvencionaran són: la gestió d'espais oberts, com el manteniment de prats o els espais en guaret; la ramaderia extensiva, incloent-hi les pastures en bosc i la instal·lació d'abeuradors; la conservació d'elements seminaturals, com ara marges i talussos, cobertes vegetals entre cultius llenyosos, tanques vives, o la recuperació de basses i séquies, i la conservació del sòl mitjançant l’adob verd, la barreja de cultius o la sembra directa. Es poden beneficiar d'aquests ajuts els ramaders i agricultors de les comarques gironines. L'import màxim d'aquesta subvenció és de 3.500 euros, que pot augmentar en 350 euros si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada completa, en 350 euros més si els espais es troben dins una zona PEIN o Xarxa Natura 2000, i en 350 euros més si es tracta d'explotacions inscrites al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Moció per facilitar el control de colònies de gats El ple ha aprovat també una moció presentada pel PSC perquè el proper pla estratègic de subvencions inclogui una línia d'ajuts destinada a facilitar als ajuntaments que puguin complir amb la nova llei de protecció dels animals, ja que els correspon no només assegurar-ne la cura sinó també exercir la funció de control. En concret, la moció aprovada posa especial èmfasi en les colònies ferals que viuen al carrer, i proposa treballar en dues línies paral·leles: en la vigilància i control de gats per mitjà del mètode CER (captura-esterilització-retorn) i en la promoció de campanyes informatives i de sensibilització.