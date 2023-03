Després de dos dies d’activitats gastronòmiques a plaça Catalunya, interromputs per un fort xàfec d'ahir migdia que va impedir celebrar els actes de la tarda, el Fòrum Gastronòmic s'ha desplaçat al Palau de Congressos de Girona per viure dues jornades intenses dirigides als professionals. Diferents xerrades, col·loquis o debats. Entre altres, el diàleg que han tingut les xefs Fina Puigdevall i Martina Puigvert, del restaurant Les Cols situat a Olot. També va parlar durant el dia el xef Paco Pérez. Tots aquests debats emmarcats dins el món de la cuina vegetal, amb l’hort com a principal proveïdor dels restaurants.

En tot cas, el Fòrum Gastronòmic presenta diferents espais, per poder oferir el màxim d’activitats possibles, i també molt variades. A l’aula de tast, en format escola -taules i cadires-, es poden tastar els diferents productes. O la sala innovació, on es fan xerrades i taules rodones relacionades amb la innovació i les noves tendències culinàries. I, per descomptat, l’espai firal, on més d’un centenar d’empreses donaven a conèixer els seus productes.

Algunes de més veteranes, i altres que aterren per primer cop al Fòrum Gastronòmic, com és el cas de TGT Girona. El seu gerent, Quim Gómez, explicava que «cada vegada el certamen agafa més ritme, sobretot en el món de l’hostaleria i el foodservice» i que per això és una «ocasió ideal» per mostrar el seu gènere. Altres ja són més experts en aquest esdeveniment. «Fa quinze anys que venim», apuntava la gerent de Grup Ros, Gemma Ros, que també esperava «fer força contactes», però també «trobar-nos amb amics i clients». El gerent de Disfribell SA acudeix a la cita des de la seva «primera edició» i explica que tenen dos objectius. Per una banda, «mantenir i poder atendre els clients que ja tenim» i, per l’altra, «poder captar nous clients».

A part dels expositors, també un bon grapat de professionals del sector s'han deixat veure pel Palau de Congressos. Però també diferents grups d’estudiants o, simplement, gent amant de la gastronomia. Per exemple, un agent comercial, Ferran Travé, que explicava que «vinc cada any a veure les novetats i els productes que fan» i afegia que «Girona és una gran capital amb producció pròpia catalana».

Premis, concursos i activitats

Al llarg del dia també es vs'han celebart els primers concursos del Fòrum Gastronòmic. En aquest cas, la segona edició de l’Steak Tartar, que es va dividir en dues categories, la de tast i la de sala. Ambdós premis van caure en mans del Restaurant Espanya de Lugo. Per altra banda, l’Associació dels Professionals de Sala de Girona també va donar a conèixer els seus guanyadors. El premi honorífic, que reconeix la trajectòria d’una persona, va ser per Concepció Oliva. Per altra banda, es va concedir el guardó de millor professional de sala en actiu a Joan Carles Ibáñez.

Una altra activitat més curiosa va ser la que es va celebrar a l’estand d’Estrella Damm, on es van descobrir els secrets sobre com tirar una bona canya. La responsable del departament de qualitat, Marta Sanz, va explicar que tot passava per cinc fases. Tot un art, que alguns valents van poder provar. Uns, amb més èxit que altres.