Nova polèmica a Girona per l’eliminació de línies en els instituts. L'Institut Vicens Vives podria quedar-se sense una de les seves línies de batxillerat a partir del pròxim curs. La decisió, presa pel Departament d’Educació de la Generalitat, tindria per objectiu plantejar una redistribució dels grups de batxillerat als centres educatius de la ciutat, amb la qual cosa, tots els instituts de la ciutat tindrien dues línies a partir d’aquest setembre. Un d’ells, el Vives, que passaria de tenir de tres a dues línies.

Aquesta nova redistribució es faria per dues raons. Una, perquè aviat arribarà al batxillerat la baixada de natalitat que es va produir a partir de 2007 arran de la crisi immobiliària. Però el principal objectiu seria que tots els centres educatius de la ciutat tinguessin dues línies de batxillerat. Això també inclouria l’Ermessenda, que actualment només té una línia de primer de batxillerat i a partir del pròxim curs hauria d’abraçar dues línies de primer i la que passaria a ser de segon. En tot cas, no es contempla eliminar la línia específica que tenen diferents instituts i que va dirigida a alumnes de tota la província. En el cas del Vives, és la del batxillerat Internacional, o al Sobrequés, l’Artístic.

El plantejament no ha agradat a l’AFA del centre educatiu que s'ha queixat -de la situació en un comunicat distribuït a través del seu canal de Telegram i que ja ha fet arribar a les famílies. «Molts alumnes que hauran fet l’ESO al Vicens Vives hauran d’anar a un altre centre a fer el batxillerat», lamenten en aquest escrit. Ara com ara, hi ha quatre línies de quart d’ESO al Vives i la seva directora, Rosor Rabassedas detalla que, normalment, «un 60%» dels que finalitzen l’ESO acaben fent batxillerat al mateix centre. Això ja «complicarà molt» poder dividir tots els estudiants en només dos grups, però el «gran inconvenient» arribarà de cara el curs 2024-2025, ja que ara mateix el Vives té cinc línies de tercer d’ESO -també hi ha cinc línies a primer-.

«El batxillerat quedarà desvirtuat i amb poques ofertes. No es podran quedar ni alguns dels nostres joves quan acabin quart d’ESO» Rosor Rabassedas - Directora de l'Institut Jaume Vicens Vives

Rabassedas explica que amb la reducció de les línies «moltes optatives no es podran fer perquè no hi haurà prou alumnes». D’aquesta manera, el batxillerat «quedarà desvirtuat i amb poques ofertes». La directora del centre també exposava que, actualment, els joves «venen a fer el batxillerat perquè tenen bones referències». Ara, si es pren la decisió final d’eliminar una línia «no es podran quedar ni alguns dels nostres joves quan acabin quart d’ESO».

«Primer les prescripcions»

En tot cas, no és una decisió del tot ferma. De fet, el director territorial d’Educació, Adam Manyé, detallava que «primer s’han de fer les prescripcions» i és el que va comunicar a l’AFA quan es va reunir amb ells fa uns dies. Les prescripcions, en el cas del batxillerat, comencen el 19 d’abril i s’allarguen fins al 25 del mateix mes. Manyé també té la voluntat de reunir-se amb les famílies un cop s’hagin fet les prescripcions.

«Hi ha una certa planificació, que es fa cada any, però hem d’esperar a saber com es comporten les famílies a l’hora de fer les prescripcions» Adam Manyé - Director territorial d'Educació

«Hi ha una certa planificació, que es fa cada any, però hem d’esperar a saber com es comporten les famílies a l’hora de fer les prescripcions», explicava també el director territorial d’Educació. Aquesta és l’esperança que tenen des de la direcció de l'IES Vicens Vives: «si hi ha molta preinscripció potser no eliminen la línia», deia Rabassedas.