El professorat de l’Institut Narcís Xifra de Girona lamenta l’eliminació de dues línies d’ESO a partir del pròxim curs. Educació vol que el centre es converteixi en un referent en Formació Professional, el que ha provocat nombroses i, a causa d’això, retirar aquestes línies d’ensenyament, el que ha provocat diferents crítiques. De fet, la setmana passada es va portar a ple extraordinari a l’Ajuntament, tot i que no va prosperar, mentre que l’AMPA també ha mostrat el seu desacord.

«Aquesta decisió s’ha pres sense informar prèviament i debatre de manera conjunta amb els més directament afectats», exposa el manifest

Precisament, ha estat l'AMPA que aquest matí ha publicat a les xarxes socials un manifest escrit per part del professorat de l’institut que exposava que se’ls «ha vetat qualsevol possibilitat de participar en aquesta decisió» presa pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de Girona. A més, apunten que l’ESO al seu centre «ha estat progressivament maltractada i arraconada fins a fer-la fora del centre». En aquest comunicat, el professorat també explica que «la comunitat educativa som víctimes d’un mercadeig polític repulsiu» i que, aquesta decisió, «s’ha pres sense informar prèviament i debatre de manera conjunta amb els més directament afectats». En aquest cas, les AFES, l’Associació de Veïns de Pont Major i el col·lectiu docent de les escoles del barri i del mateix Institut Narcís Xifra. Aquestes són una de les raons per les quals demanen que «es reconsideri la decisió d’eliminar l’ESO de l’Institut Xifra».

En tot cas, aquest manifest encara no ha estat aprovat per part del claustre del centre. El director, Josep Cortada, ha explicat a Diari de Girona que aquest comunicat «ha estat filtrat» i que, en tot cas, els docents que l’han redactat «encara han de fer algunes modificacions». Tot i així, preveu una reunió per publicar-lo, oficialment, la pròxima setmana.