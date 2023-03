L'Estat es mostra disposat a parlar de la cessió de les antigues casernes militars de Girona si l'Ajuntament ofereix una alternativa on reubicar els serveis actuals. En resposta a una pregunta d'ERC al Senat, la ministra de Defensa ha justificat que el govern espanyol no pot cedir els edificis d'Emili Grahit perquè "encara tenen un ús", ja que acullen la Subdelegació de Defensa i els despatxos de l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS). El senador Jordi Martí n'ha reclamat el traspàs a la ciutat per poder-hi construir el nou CAP de l'Eixample o una escola bressol pública. La ministra Margarita Robles, tot i que d'entrada hi ha tancat la porta, després ha puntualitzat que se'n pot parlar sempre que "s'ofereixi una alternativa".

Aprofitant el ple del Senat, el republicà Jordi Martí ha reclamat al Ministeri de Defensa que cedeixi les antigues casernes militars d'Emili Grahit a l'Ajuntament de Girona. Martí ha recordat que, ara fa dues dècades, el govern espanyol ja va traspassar al consistori els terrenys que s'han reconvertit en parc públic i en habitatges, però que l'edifici de 2.000 metres quadrats "encara és de propietat estatal". "Tot i els intents reiterats dels successius ajuntaments per disposar de les antigues casernes, cap de les gestions ha donat fruits", ha dit el senador. "La resposta sempre ha estat negativa, argumentant que l'edifici encara es destina a usos vinculats al Ministeri de Defensa; però segons ens consta, l'any 2015 només hi havia sis persones treballant-hi", ha dit Jordi Martí. El senador d'ERC ha subratllat que, precisament, aquesta zona de l'Eixample és "molt urbanitzada i té necessitat d'equipaments". Per això, durant el ple del Senat, ha proposat que les antigues casernes militars es puguin destinar a construir-hi el nou CAP per al barri o bé una llar d'infants pública. La ministra de Defensa, Margarita Robles, li ha recordat que a Girona "gairebé la totalitat de les instal·lacions militars" es van entregar a l'Ajuntament, i que l'edifici d'Emili Grahit "ocupa una superfície molt petita amb relació a tota l'extensió que es va cedir". I aquí, reiterant l'argument que ja havia donat abans l'Estat, Robles ha recordat que les antigues casernes acullen la Subdelegació de Defensa i les oficines de l'ISFAS, l'Institut Social de les Forces Armades, "on les persones jubilades i discapacitades hi acudeixen a rebre les prestacions". "Mentre hi hagi un ús vinculat als serveis del Ministeri, no el podem cedir", ha dit Robles, en referència a l'edifici de les antigues casernes militars. "La voluntat del Ministeri és ajudar que els locals en desús retornin a usos socials; però en aquest cas, no podrà ser", ha afegit la ministra de Defensa. Oferir una alternativa Durant el torn de rèplica, el senador d'ERC ha insistit en la necessitat d'equipaments públics que té el barri de l'Eixample. Jordi Martí ha recordat que, de fet, els pressupostos de la Generalitat per al 2023 ja preveuen una partida per al projecte del nou CAP al barri, i ha tornat a preguntar a la ministra si, "aprofitant aquesta finestra d'oportunitat", el govern espanyol estaria "disposat a escoltar" tant aquesta proposta com la de la llar d'infants pública. I aquí ha estat quan Robles, després de tancar la porta, ha obert la finestra. La ministra s'ha mostrat disposada a obrir converses amb l'Ajuntament de Girona per parlar de la cessió de les antigues casernes; però això sí, sempre que abans el consistori li ofereixi un lloc alternatiu on situar els serveis de Defensa que actualment acull l'edifici. "El Ministeri sempre està oberta a tot; si ens ofereixen una alternativa on situar aquests serveis podem iniciar converses", ha dit Margarita Robles. "El que no pot ser és que aquests serveis que dona el Ministeri de Defensa deixin de prestar-se a Girona; s'han de conservar", ha conclòs la ministra.