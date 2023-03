L’Auditori Palau de Congressos de Girona ha acollit la dissetena edició dels Premis G!, de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

L’acte, presidit per Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ha comptat amb la presència de més d’un centenar de convidats entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí.

Miquel Noguer, ha assegurat que el sector turístic «gaudeix d’una bona salut després de la pandèmia». Considera que la «temporada passada va ser més que satisfactòria» i les «previsions per Setmana Santa son bones», tanmateix, Noguer afirma que, malgrat «anem per bon camí» cal fer «noves inversions per ser competitius al món». Per la seva banda, Glòria Plana, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, ha defensat «l’aposta pel turisme» del consistori i va exposar que «hem aprovat el pla estratègic de turisme, però no ho podem fer sols, necessitem el sector».

Durant el decurs de la cerimònia s'han lliurat fins a nou premis en tres categories: recerca, comunicació turística i premis d’honor i especials. Pel que fa als guardons honorífics, Martí Sabrià Deulofeu ha estata reconegut per la seva trajectòria amb el premi Josep Pujol i Aulí «per deixar un llegat d’iniciatives turístiques al Baix Empordà en haver exercit durant més de quatre dècades de director del Grup Costa Brava Centre i haver estat impulsor de la creació de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell».

El premi Francesc Xiquet Sabater al projecte empresarial ha estat per al Grup Sènia, l’empresa familiar amb més establiments de càmpings de Catalunya, «els quals destaquen per la sinergia entre l’entorn i la innovació del servei i per integrar els allotjaments de forma orgànica en el paisatge».

EcoTurisme Can Buch han estat guardonats amb el premi especial Jordi Comas i Matamala pel seu projecte d’allotjament sostenible i autosuficient a Sant Aniol de Finestres, amb una «proposta de turisme interior de qualitat, centrat en la salut i basat en la sobirania energètica i alimentària».

Finalment, l’últim premi honorífic, el premi especial Juli Soler i Lobo, ha estat destinat a Cristina Torrent Cos, en reconeixement de la seva «trajectòria i experiència professional en l’àmbit de la restauració a les comarques gironines».

Comunicació turística

Durant la tarda també s'han entregat els premis de comunicació turística, d’àmbit internacional, que van comptar amb fins a 38 participants, i que es troben entre els més ben dotats de l’Estat, amb 12.000 euros.

El premi Climent Guitart a la «Millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i/o Pirineu de Girona en clau inspiradora», dotat amb 3.000 euros, ha estat per a Eddi Fiegel, pel reportatge «A magnificient Catalan Grand Tour» de la revista Wanderlust, per «la qualitat literària del text i la veracitat de la informació, així com per mostrar de manera àmplia i diversa espais i propostes turístiques al públic britànic».

El premi de Comunicació Turística de les Comarques Gironines al «contingut més original i innovador sobre l’oferta turística de la Costa Brava i/o Pirineu de Girona», dotat també amb 3.000 euros, l'ha rebut Daniel Romaní, per la col·lecció de nou articles sobre escenaris de pel·lícula de la demarcació de Girona publicats al diari Ara, per «l’originalitat del tema i la qualitat redaccional dels textos».

El guardó a la millor experiència turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona ha estat per a Corine Stübi, pel reportatge «Costa Brava» de la revista suïssa Maison et Ambiances. A més, Manuel Meyer va ser reconegut per l’article «Katalonien: Genussradeln zwischen Vulkanen und Mittelmeer», de l’agència de notícies alemanya DPA, per «la divulgació del cicloturisme i la difusió dels atractius naturals, culturals i gastronòmics de la demarcació de Girona».

Finalment, el premi G! de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, l'ha recollit Jo Sanmartí Vives, pel desenvolupament del projecte «Identificació de patrons de mobilitat mitjançant intel·ligència artificial: una oportunitat per a l’organització turística de les comarques gironines».