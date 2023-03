El Departament d’Acció Climàtica destinarà 600.000 euros al projecte de restauració de Can Vilallonga a través dels Fons Next Generation que es gestionen des del servei d'Espais Naturals Protegits. El projecte de reforma, que està previst que es liciti aquesta tardor permetrà habilitar un nou accés a la masia per la cara nord, una sala polivalent, el porxo de la primera planta de les façanes nord i oest i adequar els magatzems de la planta baixa de la part nord. Aquests nous espais permetran dotar de majors recursos el servei educatiu de del Consorci de les Gavarres, que acull anualment uns 2.000 escolars dels municipis de l’àmbit del massís.

A més, podran acollir altres formacions més específiques, com per exemple el curs de peladors de suro en col·laboració amb l’EAF de Santa Coloma de Farners, l’ICS i el Consorci Forestal, jornades tècniques sobre el bosc mediterrani o la silvopastura, pràctiques de la UdG, camps de treball per joves, altres esdeveniments com el dia de l’arbre, el Festival Art & Gavarres, activitats etnoturístiques, altres activitats organitzades per l’Ajuntament de Cassà en el marc del conveni de col·laboració. Fins i tot, se li podrien donar usos per a entitats privades a través del lloguer dels espais a preus públics.

La finca de Can Vilallonga representa el 50% de la propietat pública de l’espai i per tant és, amb diferència, la finca pública que abasta una superfície forestal més extensa, a més de comptar amb un mas de gran interès.

L’objectiu del Consorci de les Gavarres a Can Vilallonga és consolidar un equipament dins de l’espai, que actuï com a centre d’informació, d’interpretació, de formació i divulgació sobre les Gavarres; planificar i gestionar la finca amb criteris de millora i conservació, i realitzar-hi accions demostratives i de recerca en l’àmbit agroforestal, així com preservar especialment els hàbitats d’interès comunitari prioritari i les espècies associades considerades d’especial interès de conservació, pròpies dels ambients mediterranis.

Un espai representatiu a nivell forestal

L’abast forestal dins la propietat de Can Vilallonga, exemplifica bona part de les formacions forestals característiques del sector sud de les Gavarres i al límit de la plana selvatana.

Entre la vegetació originària hi ha una gran representativitat de la sureda, i mostres d’alzinar en els fondals i torrenteres. Puntualment hi ha retalls d’alzinar amb roures en els espais més humits especialment situats al límit de les parcel·les agrícoles. La vegetació de ribera al límit de la riera de Vilallonga recull mostres de freixeneda i petits retalls de verneda.

Les parts altes de la propietat hi ha formacions secundàries dominades per pi marítim i pinassa, en àmbits afectats per diversos incendis forestals a la segona meitat del segle XX. Puntualment apareixen en forma de petites superfícies formacions com la tremoleda, l’avellanosa i formacions de gatells en petits ambients humits en sots i torrents.