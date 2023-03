L'Ajuntament de Girona i la Coordinadora de Fundacions Promotores i Gestores d’Habitatges Socials de Lloguer de Catalunya (Cohabitat) han signat aquest migdia un protocol d’intencions relatiu a la col·laboració per a la promoció l’habitatge de protecció oficial que inclou la cessió de tres solars, per 75 anys, per aixecar-hi un total de 88 habitatges de lloguer social. Estaran situats al costat del centenar d'habitatges que també ha de construir l'Incasòl a Domeny.

La construcció d'aquests habitatges anirà lligada a la concessió d'un fons Next Generation, de 4 milions d'euros, segons ha explicat la regidora d'habitatge, Annabel Moya, que ha recordat que no pot haver-hi sol municipal disponible mentre hi hagi demanda d'habitatge social. En cas que finalment s'obtingui aquest fons- Moya n'està convençuda- s'hauran de construir abans del 2026.

Amb tots els agents

El vicealcalde, Quim Ayats, ha explicat que era imprescindible posar-se d'acord amb tots els agents existents per tirar endavant iniciatives com aquesta. De fet, en aquest cas, l'acord és amb una fundació, però al costat es faran el centenar de pisos d'acord amb l'Incasòl i a Can Gibert del Pla, una cinquantena de vivendes de lloguer social per a joves en un terreny públic i que aixecarà una empresa.

El president de Cohabitat, que gestiona més de 4.000 habitatges de lloguer social, ha lloat els ajuntaments que posen sobre la taula terrenys per a lloguer social.