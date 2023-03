Aquesta passada nit ha estat l'última que les persones sense llar de Girona han passat a l'edifici de l'antiga UNED, habilitada des de l'1 de desembre per l'Ajuntament a partir de la iniciativa del pla de fred. Avui, però, hauran de tornar a dormir al carrer i, per això, s'han manifestat davant l'Ajuntament de Girona per reclamar «un sostre» on poder passar la nit durant els mesos que no funciona el pla. En total, a la plaça del Vi, s'han reunit un centenar de persones. Moltes d'elles, sense llar, a les quals els han donat suport diferents entitats com Som Sostre i membres del Sindicat d'Estudiants de la Universitat de Girona, MalEducats.

El primers sense sostre arriben a l’antiga UNED en l’inici del pla de fred Una de les persones que havia dormit durant aquests quatre mesos a l'antiga UNED és Marta Pagès que reivindicava «un lloc digne» on poder dormir. «Tenim dret a un sostre digne i a no estar tirats al carrer com gossos», també ha explicat. Per això, ha apuntat que «necessitem espais», i lamentava que «molts espais de la ciutat estan tancats i es podrien adaptar». Fins i tot, obre la porta a «gestionar nosaltres mateixos» aquests indrets si l'Ajuntament els habilita.