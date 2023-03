Les persones sense llar volen seguir a l’antiga UNED quan acabi el pla de fred

La majoria d’usuaris que han utilitzat l’antiga UNED amb el pla de fred impulsat per l’Ajuntament de Girona demanen poder seguir anant a dormir a l’edifici un cop s’acabi la iniciativa aquest divendres. Per això, les persones sense llar, que han fet ús de les instal·lacions des del passat u de desembre, han recollit una seixantena de firmes, que presentaran a l’Ajuntament perquè a partir de dissabte «no tindran un lloc on anar a dormir», detallava una veïna del Barri Vell, que ha estat en contacte amb algunes persones sense llar i els ha fet algunes gestions.

Aquesta veïna també va explicar que les persones que ara fan nit a l’antiga UNED «no entenen per què han de tancar l’edifici, si allà no s’hi fa res». D’aquesta manera, s’han posat en marxa i han contactat amb diferents entitats, com Som Sostre o la Creu Roja. També han provat sort amb els encarregats del centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, perquè els pogués ajudar, però els van dir que aquest equipament «no tenia res a veure» amb el pla de fred.

Tot sembla indicar que a partir de dissabte, les persones sense llar hauran de tornar a dormir al carrer, on ara «tenen menys espais». I és que abans de Nadal es van posar unes reixes a les voltes de la pujada de la Facultat de Lletres i Turisme i que havien servit de refugi a diverses persones sense llar. L’entitat Som Sostre ja va apuntar al seu dia que aquest no era l’únic lloc on s’havien instal·lat diferents reixes a la ciutat.

L'opinó dels veïns

Per altra banda, un grup de veïns del Barri Vell, sobretot els que viuen més a prop de La Sopa, lamenten que «fa molt temps» que es «barallen» amb l’Ajuntament «per aconseguir millores». «Per a nosaltres és molt trist veure aquesta gent tirada» detalla una veïna. A més, l’edifici roman tancat quan no es fa servei i demanen que, almenys, puguin accedir-hi «per fer les seves necessitats, perquè si no ho han de fer al carrer».