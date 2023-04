Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 22 anys per sis robatoris amb violència a Bordils, Salt, Celrà i Quart (Gironès) on agredien les víctimes amb esprai de defensa. A un d'ells, la policia li atribueix també un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.

Els fets van passar entre el 19 de gener i el 3 de març en tres benzineres, dos estancs i una botiga tipus basar. Els lladres també haurien actuat en un altre estanc però la víctima no va voler denunciar els fets.

En tots els casos, el 'modus operandi' era el mateix: s'acostaven a l'establiment a peu, per no ser relacionats amb cap vehicle, entraven amb la cara coberta i escollien llocs on preferiblement hi hagués una persona treballant.

Un cop dins ruixaven els empleats amb esprai pebre a la cara. Tot seguit, regiraven les caixes enregistradores buscant sempre diners en efectiu. Els lladres actuaven amb violència i també provocaven destrosses.

La unitat d'investigació va començar a fer indagacions per intentar identificar els lladres i, malgrat les mesures de seguretat que prenien, a finals de març van poder descobrir qui eren.

La investigació es va tancar amb la seva detenció el 29 de març a la tarda a Salt. En el moment de l'arrest, un d'ells es va resistir i va agredir els agents.

Els detinguts, amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.