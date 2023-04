Silenci. Gairebé es podien sentir els passos del més del miler de confrares que han participat aquesta la nit a la processó del Sant Enterrament de Girona. Només interromput per algun petit estossec, i també per la música, més solemne i cerimoniosa característica d’aquests tipus d’esdeveniments. Una banda sonora, interpretada pels Manaies i per la banda La Lira de Vilafamés. També el cant d’algunes de les corals presents a l’acte o el so dels aparells en disparar una fotografia. Cada cop són més presents en aquest esdeveniment, i sempre des del respecte salta algun flaix.

Els turistes estrangers que arriben per primera vegada a la ciutat per Setmana Santa s'ho miren encuriosits. A altres països, aquest tipus de processons no existeixen, ni són tan massificades, i immortalitzen el moment amb una fotografia. I és que no és cada dia que es veuen desfilar persones armades o amb capirota pels carrers de Girona. Passejant pel recorregut es veu la barreja entre els turistes impressionats, i els fidels, el públic de fortes creences religioses, la majoria gironins. Aquests, s’ho miren amb més sentiment i guarden els seus aparells. No cal fotografiar res, perquè segurament la passió ja és guarda a la memòria més enllà d’una simple imatge. Una mescla multitudinària que s'ha pogut veure al llarg del recorregut. També amb la presència d’algun infant, que s’ho mirava amb cara d’espant. Normal, fa respecte veure per primera vegada a una persona tapada amb una capirota. Algun, fins i tot, no han pogut evitar les llàgrimes.

Tot, amb la mirada atenta de la lluna plena, que encara ha fet més impactant el recorregut pel Barri Vell. Amb aquelles pedres antigues, que pràcticament parlen, i que expliquen part de la història de la ciutat tres vegades immortal. A les nou de la nit, la dotzena de confraries ha començat el trajecte sortint de la plaça de la Catedral. Al capdavant, els Manaies armats, seguits per la confraria de Jesús Crucificat i els Nens. A continuació, la de Sant Honorat, Sant Isidre Llaurador i Sant Galderic, les vestes dels Manaies, la confraria del Silenci, la de la Santa Faç, la de la Passió, la de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, la de la Puríssima Sang, la del Davallament, la de la Mare de Déu dels Dolors i la del Sant Sepulcre. Entre la dotzena de confraries, també una instantània cada cop més habitual, com és la de la presència femenina en la Processó, sigui amb els Manaies o amb alguna de les confraries. Per tancar la comitiva també una imatge curiosa, com l’any passat. Normalment, el bisbe és l’últim a desfilar a la Processó, però per falta de relleu no s’ha vist aquesta figura, ja que Francesc Pardo, desaparegut el 31 de març de 2022, encara no té successor.

El recorregut

El recorregut ha estat el mateix dels anys anteriors, sortint de la plaça de la Catedral i passant per carrers com la rambla de la Llibertat, el carrer Nou, l’avinguda Sant Francesc, la plaça Catalunya, la plaça del Vi, el carrer Ciutadans, Ballesteries i, de nou, a la Catedral. Enguany, amb una novetat: la incorporació d’una nova escena, anomenada «La trobada», que es farà al final del recorregut abans que el Crist pugi les escales. La idea d’aquest nou pas va néixer d’un projecte de Josep Tarrés, Max Varés i Ramon Boix quan, de forma preliminar a la processó, es trobaven la figura de la Mare de Déu sortint dels Dolors amb la del Crist, sortint de la basílica de Sant Feliu. La pujada a la Catedral es produirà passades les onze de la nit. Serà llavors que se celebrarà l’acte final, el de la Veneració de la Creu a les escales de la Catedral.

Abans de la Processó, i encara en plena llum del dia, els Manaies ja han iniciat la seva tradicional desfilada per anar a buscar el pendonista d’aquest any: Narcís Reixach. Dimecres, l’expresident de l'entitat va rebre el penó, que ha guardat gelosament fins aquesta tarda, quan l'han passat a buscar pel carrer Grober. Posteriorment, els Manaies, amb el seu so dels tambors sempre omnipresent, s'han dirigit cap a la Catedral per ser un més de la Processó del Sant Enterrament de Girona.