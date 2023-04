Les denúncies per ocupacions il·legals a Catalunya es van mantenir el 2022 per sobre de les 7.000. En concret, van ser 7.168, un registre semblant a les 7.345 que es van comptabilitzar el 2021, segons dades del Departament d'Interior. En concret, la xifra de 7.345 ocupacions a Catalunya el 2021 va suposar el 42% de les ocupacions a tot Espanya, fins al punt que gairebé triplicava la segona comunitat amb més casos, Andalusia, amb 2.557.

Segons dades facilitades pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en una resposta parlamentària, la xifra de 7.168 ocupacions denunciades el 2022 a Catalunya suposa una reculada del 2,4% respecte de l'any anterior. Tot i això, el 2017, Catalunya va registrar 4.123 denúncies per ocupació il·legal, la qual cosa significa que la xifra del 2022 suposa un increment del 82% en els últims sis anys.

Al desglossament per províncies, Barcelona va acumular el nom més gran de denúncies, amb 4.978. Se situa així per davant de Tarragona (960 denúncies), Girona (953) i Lleida (277). Les dades facilitades per Interior recullen les denúncies rebudes per usurpació, ocupació lleu de béns immobles i aplanament de casa amb voluntat d'ocupació als habitatges considerats de primera i segona residència, en habitatges en construcció, habitatges no habitables, habitatge sense ús i habitatges d'ús turístic.