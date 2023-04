ERC de Girona impulsa el premi Josep Saguer, com a homenatge al qui va ser regidor de l’Ajuntament de Girona i també delegat d’Esports a la Generalitat de Catalunya, que va morir el passat 16 de març. El guardó creat per la formació pretén reconèixer la trajectòria de persones o entitats que hagin destacat en la defensa dels valors republicans. Un anunci s'ha fet avui, coincidint amb la commemoració del Dia de la República.

«És imprescindible mantenir viva la memòria dels lluitadors i lluitadores pel benestar dels nostres pobles i per la defensa de la llibertat i la democràcia. Amb aquest premi, reconeixerem el treball de totes aquelles persones i entitats que fan possible la continuïtat de la lluita per una societat més justa i solidària», apunta l’alcaldable de la formació, Quim Ayats. El candidat també afirma que «Josep Saguer va ser un dels grans defensors de la llibertat, la justícia i la igualtat» i «la seva mort ha deixat un gran buit en la defensa dels valors republicans. Amb aquest premi, pretenem mantenir viva la seva lluita i recordar la seva trajectòria com a exemple per totes aquelles persones i entitats que es dediquen a la defensa de la República».