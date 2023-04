L’Ajuntament de Salt i el SIAD del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt han impulsat un Protocol amb la voluntat de donar resposta ràpida i efectiva a situacions de violència, tant masclistes com sexuals o de gènere, que es puguin produir en l’espai públic o en zones d’oci nocturn del municipi.

El document, que es portarà a la seva aprovació en el ple ordinari del dia 17 d’abril, ha estat el resultat de la implicació i el treball coordinat entre diversos serveis municipals de l’Ajuntament amb el SIAD Gironès-Salt, els centres educatius de Salt, els serveis socioeducatius d’atenció al medi obert Juguem? i Tarda Oberta, les entitats dels tercer sector i les diverses entitats que participen en les Barraques per Festa Major. A més, s’ha comptat amb la participació directa de la Policia Local, així com dels agents especialitzats en atenció a la víctima del cos dels Mossos d’Esquadra.

Per la primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Acció Social, Margarita de Arquer, “amb aquest Protocol, Salt compta amb eina fonamental per establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització davant qualsevol agressió sexista a Salt, i per reconèixer, a més, el dret a l’atenció, protecció i recuperació de les víctimes”.

Document participatiu

El document que ha estat elaborat de forma participativa entre diferents agents socials i serveis públics que operen a Salt, té com a objectiu esdevenir una eina de prevenció i acció coordinada per garantir al municipi espais segurs i amables en contextos de festes populars, en entorns d’espais d’oci nocturn o en la totalitat de l’espai públic.

El protocol forma part de totes aquelles accions i activitats impulsades per l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Salt adreçades a la identificació, la prevenció, l’abordatge i la visibilització de les diferents violències masclistes. La voluntat és segons explica de Arquer, “seguir treballant pel lliure gaudi dels espais públics i d’oci nocturn de Salt per tal que esdevinguin espais de seguretat i de confiança, i perquè les persones es puguin relacionar de forma lliure i consentida”.

Per a l’elaboració d’aquest protocol es varen establir diversos estudis que, de forma quantitativa i qualitativa, van permetre realitzar una diagnosi de les necessitats del municipi en aquest àmbit. És per aquest motiu, a més de jornades formatives i accions participatives sobre el marc conceptual i l’abast del Protocol, es va dur a terme una enquesta en línia amb la participació d’unes 963 persones.