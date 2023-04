"És curiós que abans de les eleccions del 21015, del 2019 i del 2023 hi hagi hagut anuncis que al cap d'un any o dos hi hauria la nova biblioteca a la casa de cultura", va assenyalar aquest dilluns a la tarda el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, durant el ple municipal Va explicar que la seva formació votaria a favor del compromís municipal d'aportar quasi 700.000 euros a la reforma a la Casa de Cultura perquè es tracta d'un equipament necessari però va lamentar els retards.

Tot plegat després que es portés aprovació la necessitat de comprometre 697.731 euros per les obres, després que, en una negociació, ERC, aconseguís que el govern central destini un milió d'euros per la nova biblioteca en unes obres que s'estima que valdran 1.697.731,49 euros. Tots els grups hi van votar a favor. La regidora del PSC, Mònica Ferrer, també va lamentar els molts anuncis infructuosos d'inici d'obres en el passat i va indicar que espera que, després del milió pactat amb el govern central, ara sí "hi hagi l'impuls definitiu". La biblioteca va tancar el setembre de l’any 2013.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va exposar que ara buscaran que altres administracions també hi aportin diners i va recordar la necessitat que posteriorment el comprimís segellat en el ple es vegi reflectit amb una partida en els pressupostos municipals. La idea és iniciar les obres el setembre del 2024 i obrir l'equipament just un any després, el setembre del 2015, tal com va avançar Diari de Girona fa uns dies.