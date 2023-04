Una vintena de veïns del barri de Montilivi s'han concentrat aquesta tarda en el ple municipal de Girona per protestar en contra de la cessió d’un solar de la Diputació per part de l’Ajuntament, a canvi de l’antiga UNED. «Estem en desacord», ha dit a Diari de Girona el president de l’Associació de Veïns de Montilivi, Ramon Ternero. «No ens agrada com s’han produït els fets, sense informar els veïns i sense considerar l’impacte que pot tenir pel barri», també ha apuntat Ternero.

L’AV de Montilivi rebutja l’edifici de la Diputació de Girona al solar del carrer Puigsacalm En concret, el solar està situat al carrer Puigsacalm 9-19, entre els carrers Josep Maria Corredor i Maria Aurèlia Capmany, a tocar dels jardins de Vicenç Albert Ballester. L'equipament serà utilitzat per la Diputació i es calcula que hi treballaran entre 100 i 1500 treballadors. Tanmateix, Ternero ha assenyalat que «molts veïns no sabien que era un espai per equipaments, pensaven que era zona verda». Així, els veïns del barri també reclamen que es reconsideri tot això i tenen «l'esperança» que amb el nou equip de govern, després de les eleccions municipals del maig, «es pugui canviar la cessió d'aquest espai per un altre que sigui més adequat». El solar adquirit per la Diputació a Montilivi a canvi de l'antiga UNED serà per usos administratius Guanyem i PSC han mostrat el seu suport als veïns, sobretot els del carrer Puigsacalm, i han demanat que s'aturés la permuta. En aquest sentit, l'alcaldessa Marta Madrenas,ha ditr que «només es canvia la titularitat» i ha recordat que fa una trentena d'anys es va aprovar per part de dos partits que «ara ho critiquen», els que va ha provocat una enganxada entre Madrenas i Sílvia Paneque i un gran rebombori a la sala. A part, l'alcaldessa ha dit que el pròxim dilluns -24 d'abril- es reunirà amb els veïns per exposar-los amb «tranquil·litat i vigor» el tema en qüestió.