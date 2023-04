Els Agents Rurals han denunciat un home per construir un corriol per fer descens de bicicleta de muntanya (BTT) enmig de l’espai natural protegit (EIN) de les Gavarres. La creació d’aquest camí ha suposat la realització de treballs forestals sense cap tipus de permís i ha causat danys i erosió del terreny. Aquesta construcció es va fer a la zona del Montigalar, entre Quart i Madremanya. Els Agents Rurals van enxampar in fraganti a una persona que estava a la zona.

El corriol fa una longitud de 700 metres i per poder-lo crear, es va modificar el terreny. Segons els Agents Rurals, quan van trobar-se amb aquest corriol ja s’havien fet actuacions amb serra elèctrica i també treballs per construir perals. Com per exemple, s’havien tallat peus d’alzina, de pi i arboç. Això cal sumar-hi que amb el pas de les bicicletes, es va afavorir l’erosió del terreny ja que els moviments de terres van descobrir el sòl.

Aquesta no és la primera vegada que els Agents Rurals acaben actuant en corriols il·legals per fer descens amb BTT. Una pràctica esportiva que ha aflorat molt els darrers anys i que s’ha intensificat després de la pandèmia.

L’any passat per exemple, els Agents Rurals en col·laboració amb la Policia Municipal de Girona, van inspeccionar un circuit de descens de bicicleta de muntanya (BTT) també a les Gavarres. En aquest cas, hi havia salts, ponts, tobogans o peralts. Uns elements que van ser retirats.

Per tal que l’obertura de nous corriols pugui ser legal cal que hi hagi un permís del propietari del terreny forestal de l’aprovació de l’òrgan gestor de l’espai natural. En el cas descobert recentment a les Gavarres es va construir sense permís en un terreny que era del Consorci de les Gavarres.

Els AgentsRurals davant d’aquesta problemàtica han explicat en més d’una ocasió que els calen eines per poder afrontar el tema de les bicicletes a la muntanya i la degradació que causen espais naturals. Les Gavarres, les Guilleries o el Parc Natural del Montgrí són àrees on s’han trobat amb un increment de pas d’aquests vehicles i l’aparició de corriols. Per això, com explicava el cap d’Agents Rurals a Girona en una entrevista recent a Diari de Girona, el que demanen és un marc normatiu a la Generalitat per sancionar, com es fa amb les motos.

Des del Consorci de les Gavarres de la seva banda destaca que els propietaris se "senten desprotegits" quan els obren corriols. El seu gerent Quim Gubau destaca que s’està treballant amb una ordenança que cada ajuntament hauria d’aprovar per regular les curses organitzades. Per tal que abans de fer-se, fossin els propietaris validessin els traçats, calendaris, entre altres.