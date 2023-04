La cinquena edició del Fòrum Internacional de Residus #wasteinprogress ha donat el seu tret de sortida amb la implantació de nous models de recollida de residus com a fil conductor de la jornada. L’esdeveniment s’allargarà fins dijous al Palau de Fires de Girona i en la jornada d’avui ha comptat amb diferents casos d’èxit de diferents ciutats europees, com Midden-Waasland (Bèlgica), Schleswig-Holstein (Alemanya) i Treviso i Pisa (Itàlia). A part també han intervingut experts de ciutats estatals, com Usurbil (País Basc), Manlleu, Tarragona i Girona. A part, de xerrades, taules rodones i col·loquis, el fòrum compte amb la presència de 28 expositors.

En el cas de Girona, concretament, s'ha parlat de la prova pilot que s’està fent a la ciutat des de 2019 amb els contenidors intel·ligents tancats, situats al barri de l’Eixample. També s'han posat sobre la taula els canvis en la millora d’aquest sistema, ja que a partir de 2024 aquest model s’utilitzarà a tota la ciutat. La cap de Serveis Urbans de l’Ajuntament, Empar Vilà, ha destacat els «bons resultats» amb la prova pilot que s’està fent a l’Eixample, però també ha apuntat que «som conscients que no arribem a les xifres del porta a porta». Per això, pel pròxim any, «disposarem de diferents tipologies de recollida de residus depenent de cada barri, habitatge o carrer, i els resultats milloraran. Amb el sistema anterior ens havíem estancat, pel que ha sigut necessari plantejar-ne de diferents».

L’alcaldessa, Marta Madrenas, també ha participat a la inauguració del fòrum, i ha explicat que «era imprescindible disposar d’un punt de trobada en el sector públic i privat com aquest». Madrenas també va ha apuntat que «esperem que el fòrum faci possible que moltes ciutats, com ara Girona, compleixin els seus objectius en matèria de residus».

D’aquesta manera, s'ha posat el focus sobre les oportunitats i els reptes tecnològics d’aquests sistemes, al mateix temps que s’ha destacat la importància de conscienciar a la població perquè recicli correctament. A Midden-Waasland, a Bèlgica, per exemple, s’ha implantat des de 2019 un sistema de recollida porta a porta amb bujols identificats i les unitats familiars paguen una taxa que depèn de la quantitat de restes que s’ha recollit. A Schleswig-Holstein, a Alemanya, també tenen un sistema de recollida porta a porta amb contenidors de diferents mides amb identificació que permeten controlar cada usuari, l’objectiu de reduir la quantitat de residus produïts per cada unitat familiar es compleix, en part, perquè a Alemanya hi ha una cultura del reciclatge molt ferma des de fa temps.