La cinquena edició del Fòrum Internacional de Residus #wasteinprogress que se celebrarà al Palau de Fires de Girona entre el 18 i el 20 d'abril. Aquesta és una de les novetats, ja que per primera vegada es repartirà en tres jornades completes (matí i tarda). A més, tindrà com a fil conductor la implantació de nous models de recollida de residus amb identificació del generador. Per l'edició d'enguany hi haurà un total de 28 expositors i la previsió és arribar als 1.500 assistents, el rècord aconseguit l'any passat.

El #wasteinprogress d'enguany porta com a nom «Oportunitats i reptes dels sistemes de recollida de residus amb identificació». El congrés comptarà amb diferents ponències, debats i taules rodones que tractaran diverses experiències en l'àmbit internacional, estatal i català. En aquest sentit, es debatrà sobre els problemes i reptes que els municipis han d'afrontar a curt termini per posar en marxa de manera encertada i eficient aquests sistemes amb l'objectiu de complir els requisits de recollida selectiva que fixa el nou marc legal estatal i europeu i assolir l'excel·lència en les noves implantacions. Per això, es comptarà amb el testimoni de regions i ciutats d'àmbit internacional, com les italianes Treviso, Pisa o Monza, o també la romanesa Bihor. Experiències més properes seran les de Madrid, Usurbil (País Basc), Manlleu, Tarragona o la mateixa Girona. Diferents temàtiques Per ampliar el contingut que ofereix el Fòrum, per primera vegada hi haurà tres jornades completes d'activitats i es tornarà a combinar diferents formats amb l'objectiu de reunir experiències per analitzar el present i fomentar el debat, al mateix temps que vol crear coneixement de causa per definir una visió de futur compartida i eficient. Girona reunirà més d'un miler de congressistes en el #wasteinprogress El primer dia, el dimarts 18 d'abril, es posarà èmfasi a les oportunitats i els reptes tecnològics, mentre que l'endemà, es tractarà sobre les oportunitats i els reptes jurídics. L'últim dia de congrés, el 20 d'abril, estarà centrat en les oportunitats i els reptes conductuals. «El #wasteinprogres sens permet avançar en aquest sentit i, a la vegada, ens converteix en la capital europea del sector de la recollida de residus» Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona Girona, «capital europea de la recollida de residus» L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, explicava que a la ciutat «estem assolint unes molt bones xifres de recollida selectiva, però hem d'estar atents a les novetats del sector i a com aplicar-hi les innovacions tecnològiques». En aquest sentit, apuntava que el #wasteinprogress «ens permet avançar en aquest sentit i, a la vegada, ens converteix en la capital europea del sector de la recollida de residus». El #wasteinprogress es va celebrar per primera vegada l'any 2017. Des de llavors ha anat creixent i ha esdevingut un referent per empreses i administracions de l'Estat que volen compartir experiències al voltant de la gestió de residus i la voluntat de millorar les ciutats i el futur dels seus habitants. La tendència ha estat sempre a l'alça i, malgrat el parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, l'any passat es va celebrar la quarta edició amb rècord d'assistència. 1.500 persones van acudir a la cita, a més de 620 administracions i 25 empreses especialitzades.