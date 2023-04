La Sareb, el control total de la qual va prendre fa un any l'Estat, negociarà amb autonomies i ajuntaments cedir fins a 21.000 immobles per a habitatge social per a alimentar el pla anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez.

On són els actius immobiliaris de la Sareb?

La Comunitat Valenciana concentra la proporció d'habitatges i terrenys de la Sareb més alta, amb el 22% del total. Sobretot procedeixen d'antigues caixes com la CAM, absorbida per Banc Sabadell; o Bancaixa, integrada en Bankia, avui dins de CaixaBank. La segueixen Catalunya, amb el 19,8%, amb gran pes d'impagaments procedents de les antigues Catalunya Caixa (avui a BBVA) i Caixa Laietana (Bankia, avui CaixaBank), entre altres; i Andalusia, amb l'11,6%, procedent d'entitats com a Caja Granada (avui dins de CaixaBank després de diferents fusions i integracions). En total, la Sareb compta amb una cartera de 133.314 immobles, però d'aquesta quantitat, només 46.542 són habitatges ja construïts i 24.619 terrenys disponibles. A penes el 15% dels immobles i el sòl que forma part de la cartera de la Sareb està en capitals de província, les ciutats en les quals és més car el lloguer. I és que el 70% dels habitatges estan localitzats ciutats petites.

Com es distribueixen els immobles a Catalunya?

A Catalunya hi ha 13.499 habitatges en cartera de la Sareb, 2.872 terrenys i 1.751 habitatges en construcció. La majoria d'aquests actius procedeixen d'antigues caixes. Un total de 6.997 són a la província de Barcelona, on a més hi ha 2.872 terrenys i 1.751 immobles en obres. La capital, Barcelona, compta amb 767 habitatges de la Sareb, 37 sòls i 1 immoble en construcció. A la província de Tarragona hi ha 3.010 els habitatges en cartera, 1.159 terrenys i 600 habitatges en obres. A la capital de la província consten 169 immobles de la Sareb i 12 terrenys. A la província de Girona hi ha 1.776 habitatges en mans d'aquesta societat pública, 505 terrenys i 203 els immobles en construcció. A la ciutat de Girona, hi ha 347 habitatges i 13 terrenys. I a la província de Lleida són 286 els habitatges propietat de la Sareb, 66 els terrenys 15 els immobles en construcció. A la capital de la província, són 286, 66 i 15, respectivament.

Com comercialitza els immobles la Sareb?

La societat pública acaba d'anunciar la convocatòria d'un concurs perquè empreses especialitzades l'ajudin a desallotjar habitatges i a aportar solucions per a famílies vulnerables. En la mateixa línia, va treure a concurs la venda i lloguer d'immobles de la seva cartera, dels quals s'ocupa des de 2021 Anticipa-Aliseda i Hipoges. Per al desenvolupament immobiliari disposava des de 2018 d'una aliança a través del vehicle Árqura Homes. I com a resultat de licitacions celebrades l'any 2021 posseeix un proveïdor especialitzat en gestió urbanística (Serviland), i un altre per a la finalització d'obres en curs (Dom). Del lloguer assequible i social se n'ocupa la companyia Servihábitat.

Què és la Sareb?

La Sareb va néixer l'any 2012 com a resultat del diàleg de l'Estat espanyol i les autoritats europees per a recapitalitzar les entitats financeres més afectades per la crisi financera de 2008. La companyia, que va passar a estar totalment controlada per l'Estat fa un any, va absorbir els actius deteriorats d'aquelles entitats. Entre 2012 i 2013 va adquirir un paquet de gairebé 200.000 actius problemàtics que incloïa préstecs al promotor i immobles, per un preu fixat pel Banc d'Espanya: 50.781 milions d'euros.

En l'actualitat, compta encara amb 27.716,1 milions d'euros en actius, que en principi haurà de vendre abans de novembre de 2027, tret que el Govern decideixi prolongar la seva vida útil. El problema és que l'empresa pública acumula actualment unes minusvàlues latents de 8.569 milions ja que el 61% li va ser traspassada a un preu superior al seu valor actual, la qual cosa li provocarà pèrdues a l'hora de vendre els actius afectats excepte una repreciació que sembla complicada.