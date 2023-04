Un càrrec de confiança de Madrenas guanya el concurs per dirigir la ràdio municipal

L’actual coordinador de l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona, un càrrec d’assessor lligat a l’àrea d’alcaldia de Marta Madrenas, ha guanyat el concurs públic per ser el director de l’emissora municipal, Girona FM. Així consta en un edicte municipal on s’hi detallen les puntuacions dels tres aspirants que havien quedat a la ronda final. A banda de Mas (8,25 punts), hi optaven Ruben Herranz (6,50) i Jordi Altesa (3,90). Són els tres que havien presentat una proposta de programació, un pla de gestió i d’organització, un pressupost i un pla financer. També van sotmetre’s a una entrevista.

El jurat estava presidit pel cap de l’Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament, Narcís Casassa. Els vocals seran la responsable de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament, Sílvia Planas i el president del Consell Assessor de l’emissora, Jordi Grau. Amb tot plegat, el qui ha obtingut millor puntuació és Oriol Mas. Abans de treballar a l’Ajuntament, havia estat el cap d’informatius de Televisió de Girona i, entre d’altres llocs, també treballat al Punt i a diverses ràdios locals.

A la fase final hi havien arribat cinc candidats, però dos no van presentar el pla de gestió: Albert Bassas i Sebastián Ruiz. Inicialment hi havia altres dos aspirants però un sistema de puntuacions inicials basats en l’experiència laboral i la formació específica els va descartar.

Encara no és definitiu

Que Oriol Mas hagi guanyat el concurs per ser el director de l’emissora municipal però, no posa punt final al procés de selecció del càrrec. Ara, la proposta perquè el vencedor del concurs públic sigui el nou director de la ràdio municipal ha d’aprovar-se en un ple municipal. I l’aprovació no és per majoria simple o absoluta, sinó que es necessitaran dos terços. Al plenari hi ha 27 regidors i, per tant, calen divuit vots. Junts té 9 regidors, ERC en té 4, Guanyem i el PSC en tenen 6 cadascun, Ciutadans en té un i hi ha un regidor no adscrit.

Abans de les eleccions només hi ha programat un ple ordinari, corresponen al mes de maig. Si aquell dia la proposta de nomenament no formés part de l’ordre del dia, ja s’hauria d’esperar a la constitució dels nous ajuntaments. Si formés part de l’ordre del dia però no obtingués prou suport de vots, el document s’enviaria al CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) que tindria la darrera paraula. L’organisme està dirigit per Xevi Xirgo, exdirector del Punt.

Des de 2019

L’emissora es va posar en funcionament a finals del 2019. Les emissions estan adjudicades a la productora Montcau Produccions que ha guanyat dos concursos. Fins ara, la ràdio s’ha dirigit des de l’Ajuntament i la idea ara és escollir un director, que rebrà un sou anual brut de 41.881,36 euros. El contracte és per quatre anys prorrogable un màxim de dos anys més.