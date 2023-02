Set candidats al càrrec de director de la ràdio municipal de Girona

Set periodistes aspiren a dirigir la ràdio municipal de Girona, GironaFM. El període per presentar la candidatura va finalitzar fa uns dies i demà es constituirà el jurat per valorar els mèrits dels aspirants i escollir cinc finalistes. El futur director de Girona FM tindrà un sou anual brut de 41.881,36 euros. La durada del contracte serà per un període de quatre anys a comptar des de la data de contractació, i podrà prorrogar-se un màxim addicional de dos anys si les dues parts ho consideren. Els candidats són:Jordi Altesa Cabanas, Albert Bassas Pujol, Joan Coll Bagur, Ruben Herranz Vieito, Oriol Mas Lloret, Jordi Ribot Puntí i Sebastián Ruiz Cabrera.

Els set candidats Jordi Altesa és el director de continguts del Grup Corisa, que gestiona diversos mitjans de comunicació a la Garrotxa, la Cerdanya i al Ripollès. Ha estat cap d’informatius de Ràdio Olot, responsable de comunicació dels ajuntaments de Sant Joan les fonts i de la vall d’en Bas i ha treballat en diversos mitjans de comunicació. Albert Bassas treballa a RAC1 i posa la veu a Montilivi com a speaker de l’estadi del Girona FC, ha treballat per diverses ràdios i participa regularment en tertúlies televisives esportives. Joan Coll és el responsable d’informatius de Ràdio Sarrià, l’emissora municipal de Sarrià de Ter. Ruben Herranz ha estat director de Ràdio Palafrugell i ha treballat en diferents mitjans de comunicació. Treballa en una agència que gestiona la informació de diverses administracions públiques del Pla de l’Estany. Jordi Ribot dirigeix l’àgència ICONNA- Serveis de Comunicació. És fotògraf i col·labora com a fotoperiodista a diversos mitjans. Oriol Mas és l’actual coordinador de l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona, un càrrec d’assessor lligat a l’àrea d’alcaldia de Marta Madrenas. Anteriorment havia estat el cap d’informatius de Televisió de Girona i havia també treballat a diverses ràdios locals. Sebastián Ruiz ha treballat com a fotoperiodista i documentalista per diversos mitjans i ha realitzat diversos reportatges audiovisuals a multitud de països. El director de la ràdio municipal de Girona cobrarà 41.800 euros a l'any El jurat El jurat estarà presidit pel cap de l’Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament, Narcís Casassa. Els vocals seran la responsable de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament, Sílvia Planas i el president del Consell Assessor de l’emissora, Jordi Grau. La puntuació es regirà per l’experiència laboral similar en l’àmbit públic o privat i la formació en cursos, seminaris o estudis vinculats a la plaça convocada. A més, hauran d’acreditar el coneixement del català i competències en tecnologies de la informació i comunicació. Un cop el jurat hagi escollit els cinc finalistes, els aspirants tindran un mes per presentar una proposta de programació per un any, un pla de gestió i d’organització, un pressupost i un pla financer. El guanyador cobrarà uns 41.800 euros bruts a l’any i un contracte de quatre anys prorrogable dos anys més La durada del contracte serà per un període de quatre anys a comptar des de la data de contractació, i podrà prorrogar-se un màxim addicional de dos anys. Des del 2019 L’emissora es va posar en funcionament a finals del 2019. Les emissions estan adjudicades a la productora Montcau Produccions que ha guanyat dos concursos. Fins ara, la ràdio s’ha dirigit des de l’Ajuntament i la idea ara és escollir un director que faci aquesta funció de gestionar l’equip humà, el pressupost, els recursos i programar els espais radiofònics, segons el reglament aprovat per l’Ajuntament. Girona FM, la nova ràdio municipal, comença les emissions dimarts