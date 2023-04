«Quan hi ha una agrupació nombrosa de persones sense sostre crea alguns problemes als veïns que viuen a la zona». Aquesta era l’explicació que donava l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en el ple municipal de dilluns quan la regidora de Guanyem, Dolors Serra, li preguntava el motiu pel qual s’havia expulsat a diferents persones sense llar de les voltes de la plaça del Vi durant les nits del «4, 5 i 6 d’abril». Madrenas deixava clar que no s’havia fet per «ordre directa d’alcaldia», com havia apuntat el col·lectiu, sinó que ho justificava explicant que no és el mateix que «siguin una o dues persones» que en sigui tot un grup, ja que això «afecta més per qüestions de salubritat».

La Policia Municipal de Girona expulsa a les persones sense llar de la plaça del Vi L’alcaldessa va apuntar que, quan és un grup més gran hi ha «més molèsties» i, per tant, «els veïns es queixen més». Madrenas va dir que les queixes arribaven, sobretot, per la pudor d’orina pel fet que «no tenen lavabo», i també perquè «mengen i no netegen». D’aquesta manera, va assenyalar que «no és que donés cap instrucció concreta» a l’hora d’expulsar les persones sense llar de les voltes de la plaça del Vi durant algunes nits, sinó que «sempre s’ha gestionat així quan són grups importants de persones». També va defensar l’actuació de la Policia Municipal i va detallar que «no van dir» que fos per ordre «d’alcaldia», com va denunciar la plataforma Som Sostre quan van haver de marxar de la plaça del Vi. A més, va recordar que l’Ajuntament de Girona és el que «s’implica més» de tots els municipis de la demarcació en aquest aspecte. «Crec que no es pot retreure gaire res» sobre l’actuació que ha fet el consistori. El fet de no poder dormir a espais més cèntrics de la ciutat ha fet que les persones sense llar hagi de desplaçar-se cap «llocs de fora muralla», va dir la regidora de Guanyem Dolors Serra, que va apuntar que alguns «tenen mobilitat reduïda». Serra també va lamentar que encara no s’ha portat a terme el «pla de ciutadania que el govern va pactar amb Guanyem» i va afirmar que, amb aquest, «es veurien reflectides les necessitats». Nova concentració D’altra banda, demà a les onze del matí, les persones sense llar es tornaran a concentrar a la plaça del Vi per reclamar «un sostre i una vida digna». Serà el tercer cop que ho facin en les últimes setmanes. La primera vegada que ho van fer va ser el 31 de març, quan va finalitzar el pla de fred i moltes de les persones sense llar, que no tenen espai a La Sopa, van haver de tornar a dormir al carrer. «No hi ha hagut comunicació ni gens d’interés de tractar el problema», detalla el portaveu de Som Sostre, Cristian Lienlaf. El col·lectiu es tornarà a concentrar demà matí a la plaça del Vi per reclamar «un sostre i una vida digna» També es van concentrar durant la processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant. Ho van fer amb una performance davant l’església del Sagrat Cor. Segons va apuntar Madrenas en el ple, aquell dia «no van recollir res» i l’espai va quedar «brut». Lienlaf però, no hi està d’acord, ja que «no es pot culpar a les persones sense llar», perquè «hi havia molta gent durant la processó». Tanmateix, el portaveu de la plataforma va detallar que durant la concentració es va produir un accident. Una persona que col·laborava amb la iniciativa que va caure i «es va fer sang al cap». «No es va netejar», diu Lienlaf, però «les pancartes i tot el material sí que es va recollir, amb l’ajuda del mossèn». La plataforma, juntament amb el sindicat d’estudiants de la UdG, MalEducats, «acompanyem el procés» i, en els últims dies, estan «sensibilitzant sobre el tema» a diferents entitats i veïns de la ciutat, perquè «en tinguin coneixement». De fet, Lienlaf comenta que «hi ha diferents entitats que s’estan aproximant», al mateix temps que destaca que el «moviment estudiantil va molt fort i amb moltes ganes d’ajudar».