Les persones sense sostre s'han tornat a manifestar aquest matí a la plaça del Vi de Girona per reclamar solucions i tenir dret a un sostre digne. Segons el portaveu de la plataforma Som Sostra, Cristian Lienlaf «estarem aquí fins que a algú li molesti tant que ens vulgui escoltar». I és que tot i la protesta feta la setmana passada, que va concentrar a un centenar de persones, encara «no hem estat escoltats». És més, «ha generat l'afecte contrari», ja que «en lloc de rebre'ls per escoltar-los estan set assetjats per la Policia Municipal».

Lienlaf ha assenyalat que aquesta setmana, i per «una ordençana directa d'alcaldia», els agents «estan fent fora del espais més cèntrics» a les persones que dormen al carrer. Ho van fer durant la nit de dimarts a dimecres, quan aquests estaven sota les voltes de la plaça del Vi. «Es van moure sense resistència uns 200 metres», ha detallat el portaveu de Som Sostre, però «a les sis del matí els van anar a fer fora d'aquell lloc sí o sí, per les bones o les dolentes». Lienlaf també ha corroborat que això també va passar durant la nit de dimecres a dijous.

Ara, les persones sense llar passen la nit a lloc no tan cèntrics, com la Muralla, on «poden passar més decepercebuts». Lienlaf ha apuntat que moltes d'aquests persones «tenen mobilitat reduida» i per això, «no poden estar molt lluny de l'espai on reben alguna atenció». Tampoc poden anar a La Sopa, ja que «no hi ha espai». El portaveu de Som Sostre ha explicat que "són persones que porten anys aquí i que només han rebut serveis puntuals», com és el cas del pla de fred, que va acabar el passat 31 de març.

«Si no hi ha ningú que doni una solució momentània seguiran les protestes», ha dit Lienlaf. De fet, aquesta tarda, es concentraran duran la processó del Sant Enterrament de Girona. En concret, se situaran davant el Sagrat Cor i, allà, faran una performance.