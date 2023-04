Més de 60 interns del Centre Obert de Girona van participar l'any passat en projectes de reinserció. D'aquests, 32 van treballar en empreses d'inserció laboral i 29 més van fer cursos d'educació viària. La modalitat de règim obert que s'aplica al Centre permet que alguns dels interns facin voluntariats per entitats que ofereixen serveis a la comunitat, com per exemple el Banc dels Aliments.

El Consell de Participació Ciutadana de la Taula de Participació Social, formada per 16 entitats, s'encarrega d'organitzar els voluntariats per contribuir a la reinserció del col·lectiu a través de serveis de salut, inserció laboral, educació viària i toxicomanies, entre d'altres. Mig miler de voluntaris col·laboren en aquesta tasca. Avui ha tingut lloc una assemblea on s'han reunit representants d'una dotzena de recursos comunitaris, professionals del Centre Obert i d'altres serveis d'execució penal. Afavorir el medi obert Segons explica el Departament de Justícia, el compliment de la condemna en medi obert i l'aposta pel 3r grau afavoreixen la reinserció. De fet, la intenció del Departament és assolir el 30% de població reclusa en medi obert abans de 2027. Segons les dades públiques de Justícia, actualment un 22% dels penats compleixen condemna en medis oberts.