La desena edició del Gran circ de Nadal de Girona es farà en una gran carpa blanca a l'esplanada de la Copa de Girona. D'aquesta manera s'eviten les complicacions dels clubs esportius que solen utilitzar el pavelló de municipal de Fontajau, on es feia l'esdeveniment fins ara.

La carpa tindrà 42 metres de diàmetre i un aforament de 1.650 espectadors per cada sessió. En total hi haurà dotze sessions que es repartiran en sis dies. És un dia més que en anteriors edicions que servirà per compensar la capacitat, que en el nou espai passa d'uns 2.400 a uns 1.650 espectadors.

Deu anys

L’espectacle per a commemorar els deu anys de Circ de Nadal a Girona tindrà dues hores de durada repartides en dues parts i hi participaran 25 artistes internacionals acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus Orchestra. Sota un disseny d’il·luminació de Martí Cortijos i una regidoria de Patrick Rosseel, Genís Matabosch s’encarregarà de fer de mestre de cerimònies en una nova producció que tindrà al cèlebre pallasso Pastelito com a fil conductor. L’espectacle serà l'ocasió de gaudir d’un reguitzell de grans figures del món del circ internacional de primera divisió arribats de Xile, Brasil, Hongria o Sudàfrica.

Del 25 al 30 de desembre i només durant 12 representacions sota la nova gran Carpa del Circ de Nadal gironí s’hi podran admirar arriscats vols al trapezi volant (que a Fontajau no es podria fer, però sí a la carpa), temeràries artistes a les cintes aèries, inversemblants acrobàcies de força i equilibris, el millor pallasso d'Amèrica, Pastelito, contorsionistes extrems o malabaristes d'alta velocitat en una producció creada per a veure’s exclusivament a la ciutat.

El director del Festival, Genís Matabosch, ha destacat que l'espectacle "no estarà de gira" ja que s'haurà dissenyat "exclusivament per aquesta edició de Girona".

El vicepresident de cultura de la Diputació, Albert Piñeira, ha assenyalat que l'esdeveniment ja "és imprescindible pel Nadal de la ciutat" i que tant és una activitat cultural com un reclam perquè gironins com gent de fora gaudeixin de Nadal a la ciutat". També que es tracta d'un esdeveniment "per a tothom, solidari i familiar".

Entrades solidàries

De fet, un any més, els membres de les famílies amb pocs recursos també podran gaudir de l’experiència: a través dels Serveis socials de l’Ajuntament, mitjançant el programa Apropa Cultura o mercès a les empreses i entitats privades que recolzen el projecte Circ Solidari.

Finalment, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha ressaltat que la Copa és un espai idoni per convertir tota la zona en un epicentre nadalenc amb les diferents fires que hi haurà a la zona com ara la de la plaça Independència. En aquest sentit, s’ha reforçat la col·laboració amb entitats com l’Associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial per a dissenyar noves sinergies. També que la nova ubicació evitarà "complicacions i haver de fer encaixos" en l'ús del pavelló.

Les entrades tenen preus a partir d'onze euros i ja se n'han venut més de 2.000.

Mitjana anual: 18.000 espectadors

Concebuts per a presentar-se exclusivament a Girona, els espectacles del Gran Circ de Nadal gironí es vertebren cada any al voltant d’un tema central. Des de la seva creació, el desembre de 2014, s’han presentat nou produccions de circ internacional de primera qualitat totalment diferents: “Sobre Gel” (2014, 2018 i 2021), “Màgic” (2015), “Orient” (2016), “Sobre aigua” (2017 i 2022), “FantAsia” (2019) i “Adrenalina” (2020). L’èxit de convocatòria i de crítica han convertit aquesta producció en una activitat amb gran acollida per a les famílies gironines durant les festes nadalenques. Cada edició del Gran Circ de Nadal de Girona congrega uns 18.000 espectadors.