Accident de trànsit aparatós el viscut la nit passada a Girona.

Un cotxe va patir una sortida de via i va acabar a les portes de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, a tocar de la rotonda del riu Güell.

El conductor del vehicle, que circulava per l'avinguda Josep Tarradellas, va acabar ferit de poca gravetat i el SEM, que va activar una ambulància, el va evacuar de poca gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els fets van succeir poc després de les nou de la nit i es van activar la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.

Per causes que es desconeixen i la Policia Municipal investiga, el conductor va fer perdre el control i va acabar pujant per la vorera de davant la Tresoreria.

ATENCIÓ Accident carrer Riu Guell de Girona davant Tressoraria Seg. Social direcció pont del Dimomi. Molta retenció. Publicado por Anti-Radars Garrotxa en Domingo, 7 de mayo de 2023

Això va provocar que s'encastés contra un fanal, trenqués tres tanques i finalment, també acabés causant danys a la porta de l'edifici governamental, segons la Policia Municipal.

El conductor a causa del fort impacte va quedar atrapat a dins del vehicle i els Bombers el van haver d'ajudar a sortir-ne. Va patir lesions al braç i a l'esquena.

Un cop fora del vehicle, els sanitaris el van tractar i el van evacuar ferit de poca gravetat, segons el SEM, al Trueta.

Aquest accident de trànsit va obligar a tallar la circulació per aquesta rotonda i per l'avinguda del president Josep Tarradellas en sentit Can Gibert del Pla momentàniament perquè els serveis d'emergències poguessin treballar en l'accident.

Fa uns mesos, les mares i pares dels Maristes es van queixar de la velocitat en què passen els vehicles per l'avinguda Josep Tarradellas, on es va produir, precisament, el xoc.