El Ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment la cessió de tres solars del Pla de Domeny, propietat de l’Ajuntament de Girona, a l'Institut Català del Sòl per construir-hi tres habitatges de protecció oficial. Seran de lloguer assequible i aniran destinats a l’emancipació de les persones joves, a les famílies i a la gent gran. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La cessió del dret de superfície és de 75 anys. Els terrenys són tres parcel·les ubicades als números 15-17, 19-21 i 42-44 del carrer de la Riera Bullidors. Les tres finques sumen 5.647 m², on s’hi podran entre 88 i 97 habitatges d’uns 70 m² cadascun. D’aquests, vuit seran cedits a l’Ajuntament de Girona per a finalitats socials, i l’acord inclou també la cessió d’un local de 150 m² en planta baixa per a usos municipals.

L’espai se cedeix lliure de càrregues i totalment urbanitzat, per tal que Incasòl promogui la construcció dels habitatges destinats a lloguer social. A més, Incasòl assumirà tots els tràmits de l’obra, inclòs el manteniment un cop els edificis ja estiguin construïts. Per la seva banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qualificarà els edificis com a habitatges de protecció oficial (HPO); definirà amb l’Ajuntament els criteris d’adjudicació, i desenvoluparà el procés, formalitzant i gestionant els contractes.

Reaccions

La regidora d'habitatge, Annabel Moya, s'ha mostrat molt satisfeta per poder portar aquest punt en el darrer ple ordinari del madat. "acabem la legislatura molt millor en matèria d'habitatge que com la vam començar i serà molt millor quan veiem els habitatges acabats i adjudicats".

Pel PSC, Joan Antoni Balbín, ha indicat que la cessió de 75 anys potser és massa llarga i hauria volgut que, per exemple, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no prengué part en la gestió en entendre que és molt millor fer aquesta tasca des de la "proximitat".

Per Guanyem, Cristina Andreu, ha lamentat la lentitud en tot el procés hi ha posat de manifest que, en part, accions com aquesta són possibles gràcies al "pressing" de la seva formació. Moya ha replicat que el mèrit és de la regidoria i ha agraït els 12,5 milions d'inversió de l'Incasòl a Girona.