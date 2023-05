El doctor en informàtica Ulises Cortés García serà reconegut amb la distinció honoris causa per part de la Universitat de Girona. Va ser el Consell de Direcció de la institució el que va fer la proposta, que va acabar sent aprovada el passat 27 d'abril en el marc de la sessió del Consell de Govern. De moment, encara no hi ha data per la investidura, tot i que fonts de la UdG apunten que segurament serà abans que acabi aquest any. En tot cas, el centre acadèmic apunta que se'l distingeix per la seva rellevància en el terreny acadèmic, científic i cultural i per ser un referent de la Suma d'Intel·ligències, concepte sobre el qual pivota el Pla estratègic UdG2030 de la institució.

Nascut a Ciutat de Mèxic l'any 1960, Ulises Cortés García és catedràtic d'Intel·ligència Artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya, on va obtenir el doctorat el 1984. Treballa en diverses àrees de la Intel·ligència Artificial (IA), inclosa l'adquisició de coneixement i formació de conceptes en sistemes basats en coneixement, així com en aprenentatge automàtic i en agents intel·ligents autònoms. Cortés, com totes les persones disitingides honoris causa per la insititució, té un lligam amb la UdG. En el seu cas, és un referent mundial en l'àmbit dels Sistemes d'Ajut a la Decisió Ambientals (EDSS, Environmental Decision Support System) que ha col·laborat estretament amb grups de recerca de la UdG. No només ha desenvolupat els conceptes teòrics sinó que ha dissenyat i implementat una eina amb aplicació real, perseguint el benefici social en àmbits com el medi ambient o les tecnologies assistencials. Actualment dur a terme la seva tasca investigadora al Barcelona Supercomputing Center (BSC), com a responsable del High Performance Artificial Intelligence Group. Al llarg de la seva carrera, ha participat en més de 50 projectes d'investigació, la meitat dels quals amb finançament internacional. A més, ha publicat una setantena d'articles en revistes científico-tècniques indexades, cinc llibres, i ha fet més de 150 comunicacions a congressos internacionals. Entre els diferents reconeixaments que ha rebut al llarg de la seva trajectòria destaca que el 2004 va guanyar l'acreditació d'investigador avançat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. A més, el 2015 va ser acceptat com a membre de l'Acadèmia Mexicana de Computació, el seu país natal. El 37è investit pel centre La distinció honoris causa s’otorga a persones que hagin destacat en l’àmbit acadèmic, científic, cultural i social, i que hagin tingut certa relació amb la Universitat de Girona. A part, el centre també posa en valor que hagin excel·lit en la seva tasca per tal d’integrar-les al Claustre de la UdG. Ulises Cortés García serà el 37è que rebrà aquesta distinció per part de la institució. La UdG concedirà la distinció honoris causa a la metgessa Carme Valls Llobet Tots els personatges investits són un referent clau en qualsevol universitat. A la UdG, el primer que va ser investit doctor honoris causa va ser Jerome S. Brunner el 30 de setembre de 1997. Al llarg d’aquests últims 25 anys, el centre acadèmic gironí ha concedit un total de trenta-sis doctors honoris causa. Entre ells, destaquen noms com Miquel Martí Pol, Joan Roca i Fontané, Raimon Panikkar o Lluís Llach. L'última en ser distingida amb aquest reconeixament va ser Carme Valls Llobet, que serà investida el pròxim 7 de juny pels seus treballs en el camp de la medicina. En aquest cas, Josep Amat i Girbau és, de moment, l'últim que ha estat investitat. Ho va ser el passat 15 de desembre per la seva tasca en l'àmbit de la robòtica.