La mort d’un exregidor de CiU a Girona tanca el conflicte per la legalitat del Wellness

Punt final al conflicte judicial per la legalitat del complex esportiu Wellness del parc del Migdia de Girona iniciat ja l’any 1999. La mort d’un exregidor de CiU, Joan Bosch, l’any 2008 ha acabat essent el desencadenant de la resolució dels jutjats de Girona. El regidor nacionalista havia presentat un recurs contenciós administratiu el febrer del 2007 i ara el jutge considera que amb la defunció de Bosch cal declarar «la inadmissibilitat del recurs per falta de legitimació activa del recurrent». A més considera que el grup municipal de CiU no reuneix legitimació autònoma per acudir a la jurisdicció contenciosa.

Els fets arrenquen el febrer de 1999 quan s’adjudica la concessió a l'empresa Metropolis fins al 25 de febrer del 2044. CiU acaba portant el cas als tribunals en considerar que el procés no ha estat ajustat a dret. El gimnàs, mentrestant obre les portes el gener 2003. El juny del 2006, un tribunal declara la nul·litat del contracte i mana l’Ajuntament a tornar a fer la tramitació per adjudicar la concessió. El febrer del 2007 es torna a adjudicar el contracte a la mateixa empresa i rebutja les al·legacions que havia presentat CiU. Bosch trasllada el cas, altre cop, als jutjats. Mentrestant, no es resolia el cas, l’interventor i el secretari van començar a elaborar uns informes sobre com actuar, segons els diferents escenaris i on s'advertien incidències.

CiU i la CUP

En el darrer ple municipal celebrat aquest dilluns, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va demanar una valoració a Junts en entendre «que són clarament una continuïtat» de CiU i va plantejar si ara es pot determinar si la gestió del complex és correcta segons els informes del secretari i l’interventor.

Mentre l’alcaldessa, Marta Madrenas, recordava que pel jutge no són «ningú» en el cas perquè no els havia atorgat el dret a seguir amb el procediment, i que ara reactivaran els informes del secretari, el portaveu de la formació, Lluís Martí, va etzibar que CiU no és Junts com la CUP no és Guanyem i que, per això, Salellas es podia tornar a presentar (el codi ètic de la CUP només permet dos mandats i ell es presenta per tercera vegada).