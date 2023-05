Un nou accident a la porta dels Maristes de Girona torna a posar les famílies en alerta

Un nou accident a l’avinguda Josep Tarradellas a tocar de la porta de l’escola Maristes de Girona, i en una hora d’entrada al recinte ha tornat a posar en alerta la comunitat educativa. L’accident es va produir quan faltaven deu minuts per les nou del matí d’aquest dimecres quan van topar un cotxe i una moto a la cruïlla de prop de l’aparcament d’un supermercat. Una de les conductores va quedar ferida lleu.

L’accident es produeix després que pocs dies enrera de matinada un cotxe s’estampés, uns mestres més enllà, a la porta de la Tresoreria de la Seguretat Social i setmanes després que una nena que anava en bicicleta patís una topada per un vehicle que sortia d’un aparcament. Però hi ha hagut molts més incidents, algun dels quals amb el cotxe a dins del riu Güell.

La proposta

El director del col·legi, Xavier Garcia, explica que hi ha famílies preocupades, com la resta de la comunitat educativa, per la reiteració d’accidents. Explica que fa anys que hi ha reunions amb l’Ajuntament i peticions d’actuació. Admet que alguns cops hi ha la policia amb radars mòbils o una agent cívic a la tarda. Però voldria alguna mesura permanent. Garcia explica que va demanar la instal·lació de bandes rugoses a l’Ajuntament, però que es va desestimar en ser un vial de pas de moltes ambulàncies. També ha demanat una caixa de radar rotatiu com la que hi ha, per exemple, al pont de Fontajau. Hi hagi o no l’aparell, està demostrat que els conductors frenen, per si de cas.