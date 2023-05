El festival del joc i les cultures de la imaginació, el Ludivers, ha reunit més de 9.000 persones en la 9a edició que es va fer entre el 6 i el 7 de maig als jardins de la Devesa. Al llarg del cap de setmana es van fer més de 70 activitats repartides en sis planetes, a banda dels satèl·lits i escenaris organitzats. Totes les propostes es van fer amb la col·laboració de diverses entitats del territori. Davant de l'èxit aconseguit, el certamen ja prepara la desena edició per a l'any vinent en el mateix espai. La majoria del públic són famílies de la demarcació de Girona, tot i que els organitzadors han anunciat un augment important de persones de la zona de Barcelona en l'última edició del certamen lúdic.

Una de les novetats d'aquesta novena edició del Ludivers va ser el canvi d'ubicació del Planeta Juganer, que es va situar a la plaça de les Botxes. Això va permetre que totes les taules quedessin distribuïdes en un espai més ampli i la gent podia passejar sense dificultats per gaudir d'una estona de joc. Aquest any 30 marques de jocs van participar-hi i el festival va organitzar 120 taules on es podien fer partides directament amb les explicacions dels més de 50 dinamitzadors.

Pel que fa al Miniplaneta, dedicat a infants d'entre 0 i 5 anys, hi havia quatre propostes de joc lliure. Després de l'èxit aconseguit aquest any, es preveu augmentar l'oferta d'activitats per a aquesta franja d'edat de cara a la pròxima edició.

Per als més actius, el festival havia organitzat el circuit d'aventures de Rutac i els tastets esportius a càrrec del GEiEG, que per primera vegada han participat en el Ludivers. A més, com a novetat s'ha instal·lat la zona de joc Slot Torrassa, que va estar plena en tot moment.