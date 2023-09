El regidor d'Urbanisme de proximitat de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, va explicar aquest dilluns al vespre que els serveis jurídics estan estudiant la sentència que anul·la la reparcel·lació i la modificació puntual del pla General (aprovats el 2017 i el 2015 respectivament) per poder presentar, si escau, un recurs de reposició a Tribunal Superior de Justícia i si cal, al Tribunal Suprem.

Martí responia així a les preguntes dels regidors de tots els grups de l'oposició (PSC, PP i Vox) a la notícia avançada per Diari de Girona aquest dissabte passat i a l'interès per conèixer el posicionament municipal en l'assumpte.

Martí va remarcar que la sentència no és ferma i que, per tant, ara mateix no hi haurà cap conseqüència per l'Ajuntament ni per la Clínica. També va defensar que quan es va engegar l'operació fa quasi una dècada, es va fer amb "bones intencions" i amb l'interès que la Clínica seguís a Girona". Fins aleshores, la Clínica tenia previst establir-se en un solar adquirit a Fornells de la Selva.

Una magistrada va anul·lar el procés urbanístic que va permetre el trasllat de la Clínica Girona en considerar «arbitrària» la delimitació de tot l’àmbit que l'any 2017 va permetre l'operació, amb tres finques heterogènies (el vell edifici, el nou emplaçament i un bosc a l'Avellaneda) i separades tres quilòmetres i posa en qüestió els diferents càlculs utilitzats per obtenir la compensació per la ciutat.