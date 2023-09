Els Pastorets es tornaran a representar al Teatre Municipal de Girona durant les festes de Nadal. Després d'un parèntesi d'un any es reprèn aquesta emblemàtica obra teatral que durant 41 anys va dirigir Joan Ribas, que va morir l'any passat i ningú es va fer càrrec de portar l'obra al Municipal. Ara, una entitat creada aquest any, l'Associació Pastorets de Girona, produirà de nou aquesta funció de la qual se'n faran quatre sessions els dies 25, 26, 29 i 30 de desembre (totes a les 17:30 hores).

La nova producció comptarà amb persones que ja havien participat en edicions anteriors dels Pastorets i d'altres que participen per primera vegada. En tot cas, és una obra «renovada», de la qual se n'ha fet un nou guió elaborat per la mateixa associació, tal com han explicat el director de l'obra Salvador «Salvi» de Castro, el productor Josep Mitjà, i la tècnica de llums Marta Nadal. La història, això sí, no perd l'essència dels Pastorets, però comptarà amb uns decorats o vestits nous, entre d'altres.

Segons han avançat, la història començarà a la ciutat de Girona i s'ambientarà en aquest segle XXI. Ho farà amb en Joanet, un tiktoker que vol aconseguir likes. Ell serà el fil conductor de l'obra i qui guiarà el públic per les diferents trames amb els pastors, els àngels i els dimonis amb «un salt en el temps» en una història «on guanyen els bons», ha dit mig rient el director de l'obra. En tot cas, la història oferirà aspectes nous, com cançons que s'estan acabant de treballar, amb una peça cantada pel Dimoni gros, o més presència dels Reis d'Orient, que tindran diàleg.

Seixantena actors

Els Pastorets d'aquest any comptaran amb una seixantena d'actors, a més d'un equip d'unes trenta persones que estarà «darrere l'escenari» i s'encarregarà de la part tècnica o la direcció, entre d'altres. Una producció que serà de caràcter inclusiu, social i mediambiental, ja que molts dels decorats seran sostenibles. Per altra banda, el cartell de l'obra, que es presentarà després de Fires, ha estat dissenyat per Pau Morales.

Els assajos van començar aquest passat cap de setmana a un espai que el FEDAC Sant Narcís ha deixat a l'associació. Tot i així, els treballs per aquesta nova producció van començar a principis d'any amb diferents reunions per tenir-ho tot bon lligat. L'escola de costura i moda Qstura, també participa en l'obra fent diferents dissenys, com els vestits dels Reis d'Orient, i l'entitat Girona en dansa ajudarà en fer diferents coreografies durant l'espectacle.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha explicat que Els Pastorets és un «dels moments més esperats per les famílies gironins durant les Festes de Nadal». Per això, ha dit que li feia «molta il·lusió» presentar aquesta obra «renovada, que s'adapta els nous temps, que presenta novetats, però que continua sent per petits i grans».