Càritas de Girona alerta que el nou model de targeta moneder podria excloure 4.800 famílies que actualment estan atenent. L'entitat recorda que a partir del 2024 es posarà en marxa un canvi de model de cobertura de necessitats bàsiques substituint les ajudes alimentàries per targetes moneder on els beneficiaris podran comprar directament als supermercats. El nou sistema forma part del Programa d'Assistència Material Bàsica de la Unió Europea i, tot i que des de Càritas en reconeixen els avantatges, alerten que moltes famílies poden quedar desateses i que cal trobar-hi una solució.

En el marc del model basat en l'entrega d'aliments en espècie, Càritas ha implementat projectes que van més enllà de la distribució d'aliments. Han posat èmfasi en l'acompanyament integral de les persones i en la creació d'espais formatius i d'empoderament per a les famílies participants. A més a més, ha establert un model de la mateixa distribució d'aliments en format "autoservei", conegut com a Centre de Distribució d’Aliments, que ha intentat equiparar l'espai i l’experiència al funcionament d'un petit supermercat.

Les famílies ateses a través d’aquests projectes són famílies derivades des dels Serveis Socials i, per tant, amb un diagnòstic social i un pla de treball on s’estableix que necessiten aquesta ajuda.

Amb la posada en marxa del nou programa europeu es preveu una reducció del nombre de persones ateses perquè comptarà amb el mateix pressupost que el model anterior. El model actual de cobertura de les necessitats alimentàries, a través d'aliments en espècie, ha combinat aliments que han arribat a través dels diferents programes promoguts per la Unió Europea, amb els excedents alimentaris de les indústries agroalimentàries i les diferents campanyes solidàries de recollida d'aliments.

Les targetes moneder tenen un cost per família més elevat, ja que la compra es realitzarà en un supermercat ordinari, fet que "limitarà la capacitat de cobertura". En conseqüència, només un percentatge petit de les famílies beneficiàries actuals rebran aquest ajut a partir del 2024. "Un treball intens de les darreres setmanes amb totes les administracions, insistint en trobar solucions i garantir que ningú quedi desatès en aquest procés de transició", assegura la directora de Càritas, Dolors Puigdevall.

L'entitat apunta a la possibilitat de mantenir un doble model de cobertura –també des de l'administració-, durant els propers anys, combinant les targetes de prepagament amb la distribució d'aliments en espècie. No obstant això, aquest plantejament presenta un "desafiament important", ja que les partides provinents de la Unió Europea representen a hores d'ara el 60% dels aliments bàsics distribuïts per Càritas. "Si no es pot comptar amb aquestes partides, Càritas alerta que amb el model actual d’entrega d’aliments en espècie només es podrà atendre un 30% o 35% de les famílies que en l'actualitat s’atenen", alerten.

"Si a aquestes famílies que es poden continuar atenent a través del model actual, se li sumen les famílies que es podran atendre a través del nou model de targetes moneder, que són el 10% de les ateses a l’actualitat, el resultat és que encara queden fora de cobertura entre un 55% i un 60% de les famílies ateses. És a dir, que a partir de l’1 de gener de 2024, de les 8.000 famílies ateses, 4.800 quedaran excloses", asseguren.

L'entitat es mostra preocupada per aquest escenari i demana la implicació de les administracions locals i de la Generalitat per identificar nous recursos i assegurar la cobertura "de les necessitats alimentàries de totes les famílies en situació de vulnerabilitat". Per això, treballa per aconseguir una proposta abans del 30 de setembre.