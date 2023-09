La Fundació SERGI i Mou-te en Bici, juntament amb la Federació Catalana de Ciclisme i una desena d’empreses ciclistes de Girona, organitzen una pedalada solidària lluitar contra l’exclusió social que es farà el pròxim dissabte 30 de setembre. Avui, una quinzena de ciclistes han participat en un entrenament per aquest repte ciclista anomenat «Everesting als Àngels», que també ha servit per fer una presentació d'aquesta pedalada solidària, que el mateix temps és un repte ciclista.

En aquesta presentació d'avui matí hi han participat persones vinculades a l'entitat Mou-te en Bici, Girona Gravel Girls i membres del patronat de la Fundació SERGI. Ho han fet amb tota mena de bicicletes: muntanya, gravel, carretera i, fins i tot, tàndems elèctric o manuals.

Actualment, hi ha una quarentena de persones inscrites per la prova solidària del pròxim 30 de setembre, tot i que des de l'organització recorden que es poden fer fins al mateix dia de la prova. A la vegada, també detallen que estan parlant amb els tres restaurants del trajecte als Àngels per fer un menú ciclista el dia de la prova. A més, durant l'esdeveniment hi haurà una desena d'empreses ciclistes que llogaran bicicletes per participar en la prova que tindrà com a zona de sortides i campament base seran a Quart, a l’aparcament de Bicentury, una de les companyies que col·laboren amb el repte.

L’Everesting consisteix en escollir qualsevol turó a qualsevol part del món, i completant-ne, en una sola activitat, tantes ascensions com siguin necessàries fins a acumular 8.848 metres, l’alçada equivalent de l’Everest, el cim més alt del món. En el cas dels Àngels, s’ha de pujar fins a vint-i-dos cops. A part de poder assolir el repte de l’Everesting, pujant vint-i-dues vegades el cim dels Àngels també s’han ideat altres reptes. En aquest cas també es podran fer dotze ascensions (Mont Blanc), sis (Pedraforca), res (Mare de Déu del Mont), dues (Rocacorba) i una (Àngels). La gràcia es que aquestes ascensions es fan de forma continuada, sense aturar. Cada pujada als Àngels són vint quilòmetres. Per tant, si es fan les vint-i-dues ascensions, s’arribarà a un total de 446 quilòmetres.