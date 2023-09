Dos veïns fan 680 trucades pels sorolls a la plaça Llibertat de Salt

Dos veïns de la plaça de la Llibertat de Salt han fet 680 trucades a la Policia Local pels sorolls que hi ha a aquest espai durant les tardes i les nits. Totes aquestes trucades són des del 2017 fins ara. Tanmateix, són només les queixes de dos veïns, que han trucat tant amb el telèfon mòbil com amb fix. Per tant, darrere d’aquestes n’hi hauria «milers» d’altres residents de la zona, tal com afirmen els mateixos veïns de la plaça de la Llibertat.

«És una autèntica bogeria, la gent està cansada» afirmen. I és que durant les tardes l’indret pot ser ocupat per «fins a 300 persones» que juguen a futbol, van amb patinet i fan altres activitats. Això, però, no és tot, ja que quan cau la nit es mantenen a la plaça «entre 60 o 80 persones» fins a «altes hores de la matinada», detallen els veïns. Això comporta «molts sorolls» i els veïns es queixen que no poden dormir, sobretot a l’estiu, «quan tenim les finestres de casa obertes».

Les trucades que fan els veïns han disminuït amb el pas dels anys. «No perquè ja no hi ha problemes», sinó perquè «no ens fan cas». Assenyalen que quan truquen a la Policia Local tenen tres respostes «clàssiques»: «no podem fer res, només tenim una patrulla o mirarem de passar». A més, el 2019 els veïns van recollir unes 600 firmes en senyal de protesta «i encara no hem tingut resposta de l’Ajuntament». De la mateixa manera, aquest any també han «fet un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament» i tampoc ningú s’ha posat en contacte amb ells.

«Accions preventives»

En el ple de dilluns a l’Ajuntament de Salt, l’alcalde, Jordi Viñas, va respondre a les preguntes sobre la plaça de la Llibertat que havia fet el PSC. Viñas va explicar que són «coneixedors» de la problemàtica i que, per això des del juny «es prenen accions preventives». Unes actuacions que no només es fan a aquest espai, sinó a altres places del municipi. L’alcalde també va afirmar que a l’estiu hi ha més gent a la plaça «a causa de la calor».

En primer lloc, hi ha la problemàtica dels sorolls. Tot i que s’ha demanat reiteradament mesurar els sorolls de la plaça els tècnics del consistori apunten que l’estudi de sonometria «no és el més adequat quan els sorolls provenen de crits i veus, ja que els resultats no s’ajusten a la realitat», va expressar Viñas.

A més, l’alcalde va explicar que des de principi de 2023 hi ha hagut quinze requeriments policials a la plaça de la Llibertat per «sorolls i acumulació de molta gent». Per això, s’han fet cinquanta-quatre estàtiques (presència policial fixa) i quatre actuacions més de la unitat canina. Aquestes últimes han acabat amb quatre denúncies. «El tema de les estàtiques dona resultat, igual que el de la unitat canina», va afirmar Viñas.

Davant tot això, el portaveu del PSC Joan Martín no hi està d’acord. «Discrepo amb el tema de les mesures», va dir en el ple de dilluns. Els socialistes també creuen que hi ha «una problemàtica» i que «la queixa de la ciutadania és evident». Per la seva banda, els veïns tampoc creuen que les estàtiques «solucionin el problema», ja que els agents «no baixen del cotxe» i «només fan deu minuts i marxen». Per això, els veïns s’estan plantejant fer més accions, més enllà de la recollida de firmes que van fer fa uns anys.