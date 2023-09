Un rànquing mundial situa la UdG com la millor de l’Estat en igualtat de gènere

La Universitat de Girona és la que millor feina fa en igualtat de gènere arreu d’Espanya segons l’actualització d’aquest 2023 del Times Higher Education Impact. Aquest rànquing avalua a més d’un miler d’universitats del món «en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides» d’acord amb quatre barems: recerca, gestió, divulgació i ensenyament. En total, són disset els apartats que es tenen en compte i en igualtat de gènere la UdG és una de les millors a escala mundial.

En concret, és la número vint-i-quatre del món en aquest apartat, que té en compte la recerca de les universitats sobre l’estudi de la igualtat de gènere, les seves polítiques d’igualtat de gènere i el seu compromís amb la captació i promoció de dones. La seva puntuació és de 73,3 punts, igual que la Universitat Tecnològica d’Auckland, a Nova Zelanda. Mentrestant, la Universitat Western Sidney lidera el rànquing d’aquest apartat amb 80,3 punts. Per trobar la següent universitat espanyola cal retrocedir fins a la posició número 72, on hi ha un empat a 69 punts entres les universitats de Jaén i Lleida. L’apartat d’igualtat de gènere recull un total de 1.081 institucions de 106 països diferents.

Participació en 13 Objectius

La UdG ha participat aquest 2023 en tretze dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible del THE Impact. A part de tenir una bona posició en «igualtat de gènere», també està entre les cent millors universitats del món en dos altres aspectes. Ocupa la número 37 en «educació de qualitat» amb 78,8 punts, tot i que és la vuitena a escala espanyola. Mentrestant, és la número 84 del món en «aigua neta i sanejament», amb 70,5 punts, sent la segona millor universitat d’Espanya en aquest apartat per darrere la de Jaén.

També supera la setantena de punts en «associacions per als objectius». En té entre 70,6 i 75,5 tot i que la seva posició a escala mundial està força endarrerida i se situa entre la 301 i la 400. També ho fa en «ciutats i comunitats sostenibles» amb entre 67,1 i 76 punts, estant entre les posicions 101 i 200. Per contra, la puntuació més baixa de la UdG en el THE Impact és en «indústria, innovació i infraestructures». Se situa entre la posició 401 i 600 del món amb una puntuació d’entre 33,9 i 50,8.

Sumant totes aquestes puntuacions i fent la mitjana, la UdG assoleix tenir un global d’entre 82,2 i 88,2 punts. Aquesta, és una puntuació molt similar a la de l’any passat, que oscil·lava entre 82,1 i 88,5. En tot cas, la posició en el rànquing no varia i es troba entre la 101 i la 200, tot i que s’ha de tenir en compte que enguany han participat en el THE Impact gairebé 200 institucions més que l’any passat. El 2022 se’n van avaluar 1.406, mentre que enguany n’han estat 1.591.

Una de les millors d’Espanya

Segons el THE Impact la UdG és una de les millors valorades en l’àmbit espanyol. És una de les vuit que es troba entre les posicions 101 i 200 a escala mundial. Els altres cinc centres són la Universitat de Barcelona, la Universitat de Jaén, la Universitat de Múrcia, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de València i la Universitat de Vigo.

Per altra banda, la Universitat Western Sidney, d’Austràlia, repeteix en la primera posició en l’àmbit mundial. Ho fa amb la puntuació més alta des que existeix aquest rànquing (99,4 punts). La Universitat de Manchester (97,5), a Anglaterra, i la Universitat de Queen’s (92,2 punts), al Canadà, ocupen la segona i la tercera posició. Aquest any, han assaltat el podi després que el 2022 ocupessin la novena i la setena posició, respectivament.